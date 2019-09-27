快訊／高雄市議會Day 2！黃捷抽中18號「質詢有望」　嘆：幸運的感覺很悲哀

▲高雄市議會質詢，黃捷今抽中「保障名額」18號。（圖／記者賴君欣攝）

記者吳奕靖、賴君欣、莊智勝／高雄報導

高雄市議會今（27日）開議第2天，上午登記質詢議員先到場抽籤，此次共有24名市議員可登台質詢市長韓國瑜。昨（26日）未中籤飲恨的「白眼女神」、時代力量市議員黃捷今手氣較佳抽中18號，質詢韓市長有望；但黃捷在抽籤結束後接受媒體採訪，仍重砲抨擊市議會，「抽籤這是非常荒唐的決定，看到中籤的議員歡呼，我真的覺得很悲哀！」

黃捷指出，高雄市議會共有66位議員，2天質詢下來，昨天12位議員中籤、今天24位，加起來最多也只有36位議員，但質詢市政是人民託付給議員最基本的義務、權力，剩下沒質詢到的議員幾乎等同於權力被剝奪，「國民黨團竟然做出這麼荒唐的決議，就為了護航韓國瑜，丟臉！我今天雖然抽到了，但心情一樣沉重，這個幸運的感覺，本身就是一件悲哀的事！」

黃捷指出，國民黨團為了護航韓國瑜，本末導致地縮減議員質詢的職權，犧牲市民透過議會表達心聲的權益，荒謬程序甚至有網友到粉絲團留言「請把今天的號碼給我，我今天要簽威力彩上看五億」，不但淪為全台民眾的笑柄，還讓地方自治大開倒車，成為議會史上最丟臉的一天。

同黨市議員林于凱也表示，市議員監督市政、為民發聲是使命，國民黨自己不認真問政就算了，連議員同仁的質詢都要搞成像是抽卡遊戲一般，質詢還要靠運氣，根本把民主當兒戲！侵犯議員行使職權的決議有相當高的違法疑慮，將依行政訴訟法298條聲請假處分，拒絕讓高雄市議會淪為國民黨恣意妄為的立法局。否則惡例一開，恐怕讓其他地方議會有樣學樣，不當限制議員職權。

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▼黃捷與林于凱在抽籤結束後接受媒體採訪。（圖／記者賴君欣攝）