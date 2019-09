肉體誘惑男人殺男友！澳洲最毒蛇蠍美人：性慾滿點時割喉「最棒高潮」

▲林德霍爾姆多次誘惑男人殺害前男友。(圖/翻攝自推特/lozzacash)

記者林瑩真/綜合外電報導

澳洲一名46歲女子林德霍爾姆(Robyn Lindholm)有個別稱,她被封為「澳洲最毒蛇蠍美人」,習慣以火辣肉體誘惑男子,趁著男人們最興奮、性慾當頭的時候,一刀劃過喉嚨。至今已經連續殺害多名男友。

綜合外媒報導,林德霍爾姆經常誘惑新男友來殺害前男友,2005年慫恿新歡埃米(Wayne Amey)一起聯手殺害男友坦普爾頓(Templeton),偽裝成失蹤;2013年則偷情另一名男子特拉伯特(Torsten Trabert),讓特拉伯特為她拋棄妻女,再夥同瑞安(John Anthony Ryan)刺殺埃米並棄屍。

林德霍爾姆背上多條人命卻絲毫不覺有愧,不僅與棄屍後的特拉伯特在河邊性愛,甚至被爆出曾與墨爾本的黑幫交往過。直到埃米的屍體被人在維多利亞省(Victoria)發現,才終於追查到林德霍爾姆身上,於2015年重判25年刑期。

