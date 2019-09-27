肉體誘惑男人殺男友！澳洲最毒蛇蠍美人：性慾滿點時割喉「最棒高潮」

▲林德霍爾姆多次誘惑男人殺害前男友。（圖／翻攝自推特／lozzacash）

記者林瑩真／綜合外電報導

澳洲一名46歲女子林德霍爾姆（Robyn Lindholm）有個別稱，她被封為「澳洲最毒蛇蠍美人」，習慣以火辣肉體誘惑男子，趁著男人們最興奮、性慾當頭的時候，一刀劃過喉嚨。至今已經連續殺害多名男友。

綜合外媒報導，林德霍爾姆經常誘惑新男友來殺害前男友，2005年慫恿新歡埃米（Wayne Amey）一起聯手殺害男友坦普爾頓（Templeton），偽裝成失蹤；2013年則偷情另一名男子特拉伯特（Torsten Trabert），讓特拉伯特為她拋棄妻女，再夥同瑞安（John Anthony Ryan）刺殺埃米並棄屍。

林德霍爾姆背上多條人命卻絲毫不覺有愧，不僅與棄屍後的特拉伯特在河邊性愛，甚至被爆出曾與墨爾本的黑幫交往過。直到埃米的屍體被人在維多利亞省（Victoria）發現，才終於追查到林德霍爾姆身上，於2015年重判25年刑期。

Femme fatale known as the 'Black Widow' is found guilty of murdering her ex-fiance https://t.co/2W22T5zU9s — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) September 26, 2019

不過坦普爾頓的案件因為缺少決定性證據，無法定罪林德霍爾姆。沒想到，林德霍爾姆入獄後，跟另一名女囚相戀，脫口將殺害坦普爾頓的細節全數曝光。「當他在性慾最高點的時候，我割開他該死的喉嚨，那是我有過的最棒高潮」，而且是為了不讓坦普爾頓的死亡細節曝光，才殺害了埃米。

澳洲法院26日確認林德霍爾姆殺害坦普爾頓，將於10月24日進行宣判前的聆訊庭。

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