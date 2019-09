台灣連失2友邦…仍可擁主權？《華郵》：時間站在台灣這邊

▲專欄作家威爾認為,時間將會站在台灣民主這邊。(圖/總統府提供)

記者林瑩真/綜合外電報導

台灣日前連續斷交2個太平洋友邦,僅剩15個邦交國。對此,美國《華盛頓郵報》於26日發表一篇專欄文章表示,只要美國也站在台灣這邊,「時間就會站在台灣這邊」。

專欄作家威爾(George Will)以「時間會站在台灣這邊,只要美國也是」(Time is on Taiwan’s side, as long as the U.S. is, too)為題指出,台灣因為中國金錢外交關係而失去2個邦交國,且中國逐漸在南太平洋占有主導地位,可以進出索羅門群島的深水港及吉里巴斯衛星追蹤站,這都會衝擊美國的優勢,「中國在南太平洋日漸增長的主導地位對正在退卻的美國來說是一個失敗」。

威爾表示,基於1979年的《台灣關係法》(Taiwan Relations Act),美國有義務幫助台灣維持對中國的防禦,尤其,台灣比美國馬里蘭州面積大、比佛州人口多,「對美國在地緣政治上很重要的印太地區來說至關重要」。

▲中國的金錢外交對美國也是危機。(圖/翻攝新華社)

威爾引述普林斯頓大學教授暨中國問題專家范亞倫(Aaron Friedberg)的言論,台灣並不僅僅是關係到航行自由及開放市場,還關係到「在中國包圍之下的自由民主社會之安全繁榮」。

威爾指出,中國作為一個列寧主義國家(帝國主義和無產階級革命時代的馬克思主義),日前正強制舉行70週年國慶,不過1949年,在內戰獲勝的大陸政權與移植到台灣的失敗政權都是威權政體,如今,後者已經是堅定民主,前者卻仍利用技術摧毀隱私的監控來實施強度極權主義。捷克斯洛伐克前總統瓦茨拉夫·哈維爾(Vaclav Havel)則警告,一個「絕對被操縱的世界」的反抗已經降臨中國了。

▲威爾表示,美國對台政策是,只要台灣願意,就仍是一個主權國家。(圖/路透社)

對於外界認為美國承諾不可靠,威爾認為,對台政策可以反駁此說法。因為美國政策其實是,「只要台灣願意,它實際上仍是主權國家」,美國應該反抗北京對台灣的壓力,「以一種對等的蔑視,配得上一個偉大的國家對一個幾乎沒有朋友的小國友好」。

威爾建議,美國應鼓勵台灣高官訪美,美國高官也應前往台灣建立個人關係,隨著每天、每週、每個月、每一年的時間過去,中國的政權變得更加令人厭惡,與台灣民主的對比也更鮮明,「時間站在台灣這邊,只要美國海軍也站在台灣這邊」。

