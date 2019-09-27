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川普威脅「祭叛國罪」罰通烏吹哨人！　大罵線民「幾近間諜」音檔曝光

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在聯合國大會期間會面。（圖／路透）

▲ 澤倫斯基與川普在聯合國大會期間會面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）深陷「通烏」醜聞，面臨彈劾調查，26日嚴詞抨擊向情報機關檢舉他的神祕吹哨人，更指控提供他與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）間的通話內容給告密者的情報官員及白宮官員「幾乎是間諜」，暗示應以叛國罪嚴懲。

吹哨人日前指控，川普試圖脅迫澤倫斯基干預2020總統大選。《洛杉磯時報》報導，川普26日與美國外交官在紐約洲際酒店（Intercontinental Hotel）舉行一場私人餐會，將記者描述為「人渣」，也對民主黨啟動彈劾程序表示憤怒。

目前身份不明的吹哨人坦承，並未直接聽取川普7月25日與澤倫斯基的通話內容。但他援引超過6名白宮或其他官員過去4個月來的說法，稱其為「官方跨部門業務」的一部份。

 川普指控吹哨人的線民「幾乎是間諜」的音檔曝光。

餐會與會者向《洛杉磯時報》提供的錄音可聽見川普說道，「基本上，那個人從來沒有看過報告，從來沒有看過通話紀錄。他從來沒有看過電話記錄，但他聽說了點什麽就擅自下定論。不管他或她是誰，他們幾乎就是間諜。」

川普威脅，「我很想知道是誰向吹哨人提供這些資訊，因為那幾乎是間諜的行為。你們知道我們以前很精明時是怎麼做的，對吧？對於間諜和叛國者，我們過去的處理方式和現在略有不同。」

就在川普發表此番言論之際，代理情報總監馬奎爾（Joseph Maguire）才在出席眾議院情報委員會的聽證會時為吹哨人辯護。馬奎爾指出，此人「做了正確的事情」，且「每一步」都依法行事。

當天負責質詢馬奎爾的委員會主席、民主黨眾議員希夫（Adam B. Schiff）更指責，川普此言的目的是為了在彈劾調查過程中恐嚇證人。希夫表示，「這種煽動暴力的發言只會讓其他證人在出庭作證時感到心寒，很明顯是意圖恐嚇證人。顯然總統將盡可能以危險且不道德的方式加深調查的難度。」

▲▼美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布對總統川普展開彈劾調查。（圖／路透）

▲ 聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布對川普展開彈劾調查。（圖／路透）

希夫隨後與眾院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）和眾院監督委員會主席卡明斯（Elijah E. Cummings）對此發表正式聲明，警告川普停止恐嚇行為，「川普總統很清楚，我們的委員會正尋求這名舉報人及其他人士的證詞，這是眾院彈劾調查的一部份。我國法律禁止阻止、恐嚇或以其他方式迫使證人不對國會作證的行為。」

《洛杉磯時報》指出，川普經常對過去國家的暴力表示懷念，這些言論也被一些採取暴力行為的人所用。除眾議院以外，他26日在餐會上的發言也招來前國安官員、民主黨議員及吹哨人支持者的嚴厲批評。

無黨派非營利性舉報人保護和倡導組織「政府問責項目」（Government Accountability Project）執行董事克拉克（Louis Clark）指出，「不僅是在本周，綜觀國家的歷史都可以看出，吹哨人對保護民主、法治與我們的憲法至關重要。吹哨人應該受到讚揚與保護，而非成為箭靶。」

▼白宮公布川普與澤倫斯基的通話紀錄。（圖／路透）

▲▼白宮公布川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話紀錄。（圖／路透）

►《紐時》：舉報通烏吹哨人是「CIA男性幹員」，曾在白宮工作
►濫權施壓烏克蘭？　吹哨人：白宮還想「封鎖談話紀錄」掩護川普

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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