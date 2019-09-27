質詢韓國瑜第2天！議事廳入口響歡呼爽進24強名單　林于凱怒：聲請假處分

▲抽中首位質詢的是民進黨議員林宛蓉，沒抽中的一臉沮喪 。（圖／賴君欣攝）

地方中心／高雄報導

高雄市議會開議進行「市長施政報告總質詢」，不過就在議事開會當天都得要進行抽籤來決定質詢順序，但由於這次高雄市議會採取「上下班」制，也就是上午9點半進行開議，到下午6點結束，等於限制議員的質詢時間以及人數，而第二天的名額總共有24名，抽籤進入24名當中，議員們響起歡呼，甚至還有議員直呼「比當選還要開心」。

26、27日將進行施政報告與質詢，由於議會通過市長施政報告與質詢、市政總質詢等議程均最晚在下午6點30分就要散會，勢必有議員無法如願上質詢台，因此，高市議會將採抽籤方式決定誰可以質詢市長。

不過在26日當天的抽籤結果，民進黨團總召韓賜村批評這是「民主之恥」，還在進行抽籤之後，將當天抽出來的名單撕破，高喊是「民主之恥」，現場的民進黨議員砲聲隆隆，批評議員質詢是「責任制」淪為「運氣制」。

時代力量高雄市議員林于凱、黃捷等多位議員昨天皆未抽中，今黃捷抽中18號，林于凱抽中31號，推算時間預計抽中24號以後的議員將無緣本次市長質詢。兩人痛批國民黨濫權護航韓國瑜，侵犯議員質詢權，將前往高雄地方法院對高雄市議會聲請假處分。

林于凱引述《地方制度法》第48條指出，直轄市議員質詢是法定職權，但這次議會日程決議卻將讓許多議員無法行使職權，昨日已發文要求內政部等中央部會說明高雄市議會是否違法。

▲抽中首位質詢的是民進黨議員林宛蓉，沒抽中的一臉沮喪 。（圖／賴君欣攝）

▲抽中首位質詢的是民進黨議員林宛蓉，沒抽中的一臉沮喪 （圖為黃捷代抽）。（圖／賴君欣攝）

根據規定每位議員質詢市長時間15分鐘，從下午3點開始，最晚到傍晚6點就要結束，原則上至多就只有12位議員質詢，加上後天(27日)質詢上、下午各有3小時，全天頂多僅能供24位議員發問，議會共有66位議員，扣除不用質詢的議長許崑源，恐有29人無法在這2天質詢到市長。

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▲27日抽籤結果 。（圖／賴君欣攝）