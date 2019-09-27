深夜遛狗！愛犬突衝走失　長髮妹深夜急尋找無果…「抑鬱症發作」投河輕生

▲女孩深夜遛狗，狗突然走失，情緒崩潰輕生投河。（圖／翻攝自新京報）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省駐馬店市正陽縣一位女孩深夜在公園遛狗時，因狗突然走失，情緒崩潰抑鬱症發作，認為生無可戀，毅然決然投河輕生。所幸，消防員趕到及時，急忙救下了女孩。目前，女孩意識蘇醒後送醫治療。

據《新京報》報導，正陽縣消防大隊一位中隊長宋剛（化名）說，事發24日凌晨零時許，一位女孩在正陽公園遛狗，因狗走丟抑鬱症發作，遂投河輕生；消防零時17分接到女孩同行者報警，5分鐘後派出2輛消防車、十餘名消防員趕到現場。

據公園管理人員表示，事發河深約2至3米。當消防員趕到的時後，女孩離河岸還不遠，腦袋還露出水面，但她並不願被救助，毅然決然再次往河中心游去。

▲女孩被救上岸。（圖／翻攝自新京報）

消防員持續與女孩溝通，發現女孩漸漸無應答。此時，一位消防員當機立斷迅速游向女孩，抱著女孩游回岸邊。據宋剛說，整個營救過程不到1分鐘。

營救女孩上岸後，消防員發現她已經意識模糊，急忙掐人中呼喊拍打，終於將其喚醒，隨後把她背到消防車的車廂中，打開車內暖氣，此後當120急救人員趕到，將女孩移交給急救人員。

女孩的朋友稱，女孩的母親在外工作，平時一人生活，與狗為伴，「狗走丟後，抑鬱症發作，想不開選擇投河。」

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