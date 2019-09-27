　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

深夜遛狗！愛犬突衝走失　長髮妹深夜急尋找無果…「抑鬱症發作」投河輕生

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼女孩深夜遛狗，狗突然走失，情緒崩潰輕生投河。（圖／翻攝自新京報）

▲女孩深夜遛狗，狗突然走失，情緒崩潰輕生投河。（圖／翻攝自新京報）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省駐馬店市正陽縣一位女孩深夜在公園遛狗時，因狗突然走失，情緒崩潰抑鬱症發作，認為生無可戀，毅然決然投河輕生。所幸，消防員趕到及時，急忙救下了女孩。目前，女孩意識蘇醒後送醫治療。

據《新京報》報導，正陽縣消防大隊一位中隊長宋剛（化名）說，事發24日凌晨零時許，一位女孩在正陽公園遛狗，因狗走丟抑鬱症發作，遂投河輕生；消防零時17分接到女孩同行者報警，5分鐘後派出2輛消防車、十餘名消防員趕到現場。

據公園管理人員表示，事發河深約2至3米。當消防員趕到的時後，女孩離河岸還不遠，腦袋還露出水面，但她並不願被救助，毅然決然再次往河中心游去。

▲▼女孩深夜遛狗，狗突然走失，情緒崩潰輕生投河。（圖／翻攝自新京報）

▲女孩被救上岸。（圖／翻攝自新京報）

消防員持續與女孩溝通，發現女孩漸漸無應答。此時，一位消防員當機立斷迅速游向女孩，抱著女孩游回岸邊。據宋剛說，整個營救過程不到1分鐘。

營救女孩上岸後，消防員發現她已經意識模糊，急忙掐人中呼喊拍打，終於將其喚醒，隨後把她背到消防車的車廂中，打開車內暖氣，此後當120急救人員趕到，將女孩移交給急救人員。

女孩的朋友稱，女孩的母親在外工作，平時一人生活，與狗為伴，「狗走丟後，抑鬱症發作，想不開選擇投河。」

我該答應女友嗎？

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
原檔影片曝光！砸5萬驗連千毅名牌包　網紅鞠躬道歉還原真相
LINE貼圖下殺1折！「台幣6元」輕鬆入手　限時4天快搶買
快訊／ 連千毅決定續留看守所不抗告：檢警辛苦了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

深夜遛狗！愛犬突衝走失　長髮妹深夜急尋找無果…「抑鬱症發作」投河輕生

恐怖電梯成自走砲！母被摔出...19月大嬰兒「腦袋懸空」卡電梯口

推《台北法案》護台邦交 陸國台辦：美方停止插手台灣問題

影／災後700天！九寨溝27日恢復開放　新景點「雙龍海瀑布」登場

影／長髮妹爽喝手搖飲料…下秒舌頭割裂「滿嘴鮮血」　一看吸出玻璃碎片嚇傻

華聞快遞／全球單體最大「陸上風電」開工　將為北京冬奧會供能

示威者場外抗議！林鄭月娥「圍困4hrs」後門離開　八成發言者狠批港府

林鄭月娥《紐約時報》撰文：香港仍有未來，定能渡過難關

首場「社區對話」火藥味四起　馬尾妹怒斥林鄭3mins：你必須下台！

桂台會／康養產業5項專案簽約　意向投資額達98億人民幣

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

《看臉時代》翻拍陸劇！　 男主角是《復仇筆記》19歲朴所羅門

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

【社畜時代】千萬別跟老闆拼輸贏！ 你永遠都是慘敗的一方！｜特別篇EP.3｜

存款剩1170！村長媽「接手扛家」 己不富裕...卻暖助精障母子20年

林宥嘉新歌《少女》甜到蛀牙！　「MV女主角是我的老婆」

深夜遛狗！愛犬突衝走失　長髮妹深夜急尋找無果…「抑鬱症發作」投河輕生

恐怖電梯成自走砲！母被摔出...19月大嬰兒「腦袋懸空」卡電梯口

推《台北法案》護台邦交 陸國台辦：美方停止插手台灣問題

影／災後700天！九寨溝27日恢復開放　新景點「雙龍海瀑布」登場

影／長髮妹爽喝手搖飲料…下秒舌頭割裂「滿嘴鮮血」　一看吸出玻璃碎片嚇傻

華聞快遞／全球單體最大「陸上風電」開工　將為北京冬奧會供能

示威者場外抗議！林鄭月娥「圍困4hrs」後門離開　八成發言者狠批港府

林鄭月娥《紐約時報》撰文：香港仍有未來，定能渡過難關

首場「社區對話」火藥味四起　馬尾妹怒斥林鄭3mins：你必須下台！

桂台會／康養產業5項專案簽約　意向投資額達98億人民幣

專訪／徐國勇談居住權益提升：我們不輸歐美「要對國家有信心」

《看臉時代》作者認整型「耳朵沒軟骨了」！　男主角「原型曝光」顏值爆表

酒駕6次！百萬罰金繳完繼續喝　第7次被抓…法官直接重判8個月

抽菸變黃牙人！破解「牙齒變色」4大原因　醫警告：可能是它病了

【廣編】國家認證！一支好鍋抵兩鍋　用過才知道

搶麥歌曲第二彈！《漿果》揪4選手重現完整歌曲

macOS Catalina何時推送？Apple丹麥官網現端倪

「Jump-u」免費貼圖大放送　LINE PokoPoko攜手Hey! Say! JUMP

深夜遛狗！愛犬突衝走失　長髮妹深夜急尋找無果…「抑鬱症發作」投河輕生

近6萬名外送員權益無法可管　親民黨團籲速定相關辦法

大陸熱門新聞

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽..

大媽趁空姐轉身…秒開逃生門　下..

19歲女手腳長滿皰疹...看診..

美航母直開南海 任國強：在大..

影／報名減脂營！120公斤男偷..

爸媽不信她頭痛隔天留字條人失蹤

她爽喝手搖飲料！下秒舌頭割裂「..

他砸掉5面承重牆嚇跑17戶鄰居

2歲男童捂耳朵淒厲大哭　醫挖出..

國中生從4樓扔下同學！母親發聲..

深夜躺床爽滑手機！男大生心跳停..

獨立調查委員會仍無成立！林鄭：..

影／尾隨短裙妹回家！色狼在樓梯..

幫扶「迷昏女」進賓館！男稱嚇到..

更多熱門

相關新聞

跟妹吵架...15歲男賭氣跳河　父親救兒溺亡

廣東揭陽市近日發生一起溺亡案，一名15歲男子18日因與妹妹吵架，一氣之下便決定跳河，試圖輕生，沒想到父親為了救他卻不慎溺水，被打撈上岸時已無生命現象，家人在一旁當場淚崩。

鋪路工驚見罕見白松鼠　追進樹林驚見流湯爛屍

80歲妻痛心殺夫　醒後懊悔沒死成

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

求自願自殺者　她遭塞壓縮袋慘死

關鍵字：

輕生投河長髮妹自殺

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術臺搶救她

川普罵別人噁心 女兒激凸他無言

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽的錯

王瞳吻戲前晚「和艾成街頭爆激烈口角」！

換新iPhone超簡單！LINE紀錄全複製

身分證含1與0　吃Buffet半價

OL挽腥夫「砸240萬找小四色誘」　無效不退費

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風最快今晚生成

瞞難產妻二寶已當天使　醫師視訊：寶寶好走

水電工遭控性侵！秀親密對話不起訴

妻偷吃夫雙胞胎哥　懷孕不知爸是誰

翻盤！張鈞甯道歉　打臉邱澤認愛

更多

最夯影音

更多

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

《看臉時代》翻拍陸劇！　 男主角是《復仇筆記》19歲朴所羅門

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面