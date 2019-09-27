　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓大讚川普！　比歷任總統「敏銳有決策力」：期待他明智的抉擇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普,文在寅,金正恩,川金會,川文會,文金會。（圖／朝中社）

▲ 川普及金正恩6月底於板門店相會。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓官媒《朝中社》27日報導，外務省顧問金桂冠發表談話指出，透過觀察美國總統川普（Donald Trump）與北韓接觸的過程，發現他擁有不同於美國歷任總統的政治敏感度及決策能力，因此期待他未來能為兩國關係做出更明智的抉擇。但他也表示，「我和我們外務省會關注美國日後的動向。」

金桂冠提到，截至目前為止的2次川金會及會談為兩國敵對關係畫下休止符，也成為二位元首表達對達成朝鮮半島和平與穩定的政治意志的歷史性契機。但他指責，「若要履行首腦會談中達成的協議，實際行動還有所不足，因此還不能論及下一次的首腦會談。」

他指出，北韓交還美國人質及送回美軍遺骸，為加深互信及履行新加坡川金會共同聲明而持續努力，但美國並未為此付出任何努力，甚至不顧北韓多次要求中止，強行與南韓舉行聯合軍演，更進一步加強對北韓經濟制裁，使兩國關係倒退。

金桂冠指責，華盛頓還有很多人主張北韓應該先棄核才能獲得光明未來的「先棄核後補償」模式，誤以為制裁能夠迫使北韓重回談判桌，「我不得不感到懷疑，再舉行一次朝美首腦會談，究竟是否能夠為朝美關係找到新的突破。」

南韓《韓聯社》指出，金桂冠在美國及北韓無核化實務協商即將重啟之際發表此番言論，目的是要求美方給出更明確的回覆。而他直接提及美韓聯合軍演及制裁，代表這2項問題將成為北韓未來在實務協商及元首會談中主要的要求。

ET快訊
肉體誘惑男人殺男友！澳洲毒辣妹狠嗆：嗨到爆時割喉最棒
慶富詐貸63億判決結果出爐！老董陳慶男判刑25年
校花女兒17歲血癌末期！曝回診「驚人發現」…楊月娥心酸哽咽
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

牧羊犬「天空」坐滑翔機飛上天空　OS：我是世界的國王

全美13死！　電子煙病患飆至805人「一周暴增275個案」

北韓大讚川普！　比歷任總統「敏銳有決策力」：期待他明智的抉擇

多功能機器人「Spot」酷似小狗　價錢夠買一部豪華汽車

肉體誘惑男人殺男友！澳洲最毒蛇蠍美人：性慾滿點時割喉「最棒高潮」

超佛心！這家公司「員工自定薪水」　25歲女員工年薪141萬

正妹女記者直播慘被強吻當場大怒　墨鏡男爽完回家吃官司

電子台廠大阪徵人「時薪比超商低」…10月後恐違法　網嘆：發揚低薪文化

南韓非洲豬瘟飆到9例！仁川江華郡4天連爆5例　全國撲殺6萬頭豬

麥當勞限時12週開賣「PLT」新菜單！　搶攻植物肉漢堡市場

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

【社畜時代】千萬別跟老闆拼輸贏！ 你永遠都是慘敗的一方！｜特別篇EP.3｜

存款剩1170！村長媽「接手扛家」 己不富裕...卻暖助精障母子20年

林宥嘉新歌《少女》甜到蛀牙！　「MV女主角是我的老婆」

昔批民進黨爛到爆！館長現「2選1」　表態挺蔡英文：做人怎樣比較重要

牧羊犬「天空」坐滑翔機飛上天空　OS：我是世界的國王

全美13死！　電子煙病患飆至805人「一周暴增275個案」

北韓大讚川普！　比歷任總統「敏銳有決策力」：期待他明智的抉擇

多功能機器人「Spot」酷似小狗　價錢夠買一部豪華汽車

肉體誘惑男人殺男友！澳洲最毒蛇蠍美人：性慾滿點時割喉「最棒高潮」

超佛心！這家公司「員工自定薪水」　25歲女員工年薪141萬

正妹女記者直播慘被強吻當場大怒　墨鏡男爽完回家吃官司

電子台廠大阪徵人「時薪比超商低」…10月後恐違法　網嘆：發揚低薪文化

南韓非洲豬瘟飆到9例！仁川江華郡4天連爆5例　全國撲殺6萬頭豬

麥當勞限時12週開賣「PLT」新菜單！　搶攻植物肉漢堡市場

先探／股利入帳　手握金雞拿金蛋

襯衫髒了到「巷口超商」就能買！全家開賣長袖襯衫限量3萬件

善耕365／從台前退居幕後　音樂計畫讓陳玟宇找到人生的舞台

歐陽妮妮一側身「倒出渾圓半球」！　PO全身照…揪亮點：肚子圓一圈

大庄附幼創意課程好好玩　獲全國教學卓越金質獎

新竹市府理免費肝炎與肝癌檢驗　明起開跑計2千人受惠

她2樓晾床單！突然「地板消失」砰一聲墜地...下秒再遭水泥板重壓

觀護盃／復出SBL沒確定　成力煥先看是否還有能力

宜蘭義人吳振立48年前跳河救人　紀念碑遷建出生地揭碑

男大生才剛開完性別平等委員會　又尾隨偷拍女大生如廁遭活逮

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

川普罵別人噁心 女兒激凸他無..

女三寶高空尖叫撞滑翔傘　2男1..

被屁孩闖入劫色　辣妹：擔心孩子..

「下面一包」被控偷竊　他掏出打..

犄角插腦刺喉嚨　盤羊長大就自殺

女醫遭性侵勒昏含恨30年亡　凶..

護理師假好心幫寫遺囑　巧吞46..

保全要求脫衣驗身　辣妹霸氣還清..

爸媽扔3歲小兄弟進「流浪漢帳篷..

通過台北法案後　美亞太副助卿將..

和女兒吵架　女主人遭2鬥牛犬咬..

搭機上廁所被關1小時！班機迫降..

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2..

宿舍內離奇死亡！男大生「陳屍8..

更多熱門

相關新聞

全美13死！電子煙病患增至805人

美國疾病防治中心（CDC）26日最新數據顯示，截至當地24日為止，全美已出現805個使用電子煙的確診及疑似肺部損傷病例，遠高於上周的530例，死亡人數增至13人。當局目前並未公布每位患者罹病的相關細節，現階段仍不清楚一周內新增的275個案屬於新染病個案或已染病多日才由醫療院所向上級主管機關通報。

強吻正妹女記者　墨鏡男爽完吃官司

台廠大阪徵人「時薪比超商低」引戰

韓檢今突襲搜索首爾警察廳！

跳傘女被吹到高速公路　撞卡車身亡

關鍵字：

川金會日韓要聞北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術臺搶救她

川普罵別人噁心 女兒激凸他無言

換新iPhone超簡單！LINE紀錄全複製

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽的錯

王瞳吻戲前晚「和艾成街頭爆激烈口角」！

OL挽腥夫「砸240萬找小四色誘」　無效不退費

身分證含1與0　吃Buffet半價

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風最快今晚生成

瞞難產妻二寶已當天使　醫師視訊：寶寶好走

水電工遭控性侵！秀親密對話不起訴

翻盤！張鈞甯道歉　打臉邱澤認愛

妻偷吃夫雙胞胎哥　懷孕不知爸是誰

更多

最夯影音

更多

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面