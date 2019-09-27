北韓大讚川普！　比歷任總統「敏銳有決策力」：期待他明智的抉擇

▲ 川普及金正恩6月底於板門店相會。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓官媒《朝中社》27日報導，外務省顧問金桂冠發表談話指出，透過觀察美國總統川普（Donald Trump）與北韓接觸的過程，發現他擁有不同於美國歷任總統的政治敏感度及決策能力，因此期待他未來能為兩國關係做出更明智的抉擇。但他也表示，「我和我們外務省會關注美國日後的動向。」

金桂冠提到，截至目前為止的2次川金會及會談為兩國敵對關係畫下休止符，也成為二位元首表達對達成朝鮮半島和平與穩定的政治意志的歷史性契機。但他指責，「若要履行首腦會談中達成的協議，實際行動還有所不足，因此還不能論及下一次的首腦會談。」

他指出，北韓交還美國人質及送回美軍遺骸，為加深互信及履行新加坡川金會共同聲明而持續努力，但美國並未為此付出任何努力，甚至不顧北韓多次要求中止，強行與南韓舉行聯合軍演，更進一步加強對北韓經濟制裁，使兩國關係倒退。

金桂冠指責，華盛頓還有很多人主張北韓應該先棄核才能獲得光明未來的「先棄核後補償」模式，誤以為制裁能夠迫使北韓重回談判桌，「我不得不感到懷疑，再舉行一次朝美首腦會談，究竟是否能夠為朝美關係找到新的突破。」

南韓《韓聯社》指出，金桂冠在美國及北韓無核化實務協商即將重啟之際發表此番言論，目的是要求美方給出更明確的回覆。而他直接提及美韓聯合軍演及制裁，代表這2項問題將成為北韓未來在實務協商及元首會談中主要的要求。