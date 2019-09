麥當勞限時12週開賣「PLT」新菜單！　搶攻植物肉漢堡市場

實習記者曾筠淇/綜合報導

知名的連鎖速食餐廳「麥當勞」加入了販售「植物肉」漢堡的行列,位在加拿大安大略省(Ontario)西南部的其中28家分店將於下週一(30日)進行試賣。麥當勞與超越肉類公司(Beyond Meat)合作,推出「P、L、T」多汁植物肉漢堡,他們會在這為期12週的試賣期間持續學習,做出符合客戶期待的佳餚。

▲麥當勞與超越肉類公司推出植物肉漢堡。(圖/路透)

據美國紐約郵報、ABC NEWS外媒報導,麥當勞與超越肉類公司合作,推出了一款「P、L、T」的新漢堡,這三個單字分別代表新品項的配料「植物性肉餅、生菜、番茄」。他們將自下週一(30日)起,於加拿大安大略省西南部的分店開始「限時測試」,並密切關注市場上的食品趨勢以及消費者的需求。

Want to know more about our new P.L.T.? Here’s the latest on our delicious test: https://t.co/xFsPr07XSk pic.twitter.com/AuJMTkjf9w