麥當勞限時12週開賣「PLT」新菜單！　搶攻植物肉漢堡市場

實習記者曾筠淇／綜合報導

知名的連鎖速食餐廳「麥當勞」加入了販售「植物肉」漢堡的行列，位在加拿大安大略省（Ontario）西南部的其中28家分店將於下週一（30日）進行試賣。麥當勞與超越肉類公司（Beyond Meat）合作，推出「P、L、T」多汁植物肉漢堡，他們會在這為期12週的試賣期間持續學習，做出符合客戶期待的佳餚。

▲麥當勞與超越肉類公司推出植物肉漢堡。（圖／路透）

據美國紐約郵報、ABC NEWS外媒報導，麥當勞與超越肉類公司合作，推出了一款「P、L、T」的新漢堡，這三個單字分別代表新品項的配料「植物性肉餅、生菜、番茄」。他們將自下週一（30日）起，於加拿大安大略省西南部的分店開始「限時測試」，並密切關注市場上的食品趨勢以及消費者的需求。

Want to know more about our new P.L.T.? Here’s the latest on our delicious test: https://t.co/xFsPr07XSk pic.twitter.com/AuJMTkjf9w — McDonald's Corporation (@McDonaldsCorp) 2019年9月26日

麥當勞全球菜單策略副總裁瓦爾格倫（Ann Wahlgren）表示，「客戶對於植物性產品的興趣迅速增加，我們的好奇心也隨之激起。我們一直關注這個新興的趨勢，現在也準備在市場上進行測試，以學習到更多。」麥當勞的烹飪團隊為這款多汁的植物肉漢堡製作了新食譜，風味也會和其它原有的品項一樣美味可口，他們認為消費者同樣會喜歡。

▲「超越肉類公司」專門製作100%全植物成分的肉類替代品。（圖／翻攝自Facebook／Beyond Meat）

市場調查公司「NPD集團」指出，去（2018）年購買素食漢堡的人當中，有95%的人同樣也會購買牛肉漢堡。因此，麥當勞推出的這款植物肉漢堡，其銷售範圍不只侷限於素食者，同時也將吸引許多「希望減少肉類攝食量」的消費者。

不只麥當勞，其競爭對手Subway、肯德基也同樣都有與超越肉類公司合作，販售素食產品。瓦爾格倫也表示，這是在少數餐廳測試新產品的機會，讓他們可以藉此聽取客戶、機組人員和加盟商的反饋，並「以只有麥當勞才能提供的方式，為客戶提供他們所知道且喜愛的美味佳餚。」

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