兩「賤民」小孩隨地便溺被打死　印度暴力解決衛生問題

▲印度建造廁所解決隨地大小便問題，不料卻爆出執行中使用暴力。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

印度兩名兒童25日在戶外隨意排便，遭毆打送醫不治。印度總理莫迪(Narendra Modi)在2014年曾推動五年「印度清潔運動」，希望改變人民的衛生習慣，然而透過這次事件，反映出實施上會衍生民間暴力事件。

兩名孩童是來自印度達利特社區(Dalit)，也是印度種性制度裡最低階的「賤民」。他們在前往位於中央邦(Madhya Pradesh)斯希沃普里(Shivpuri)區的爺爺家，途中遭兩男子毆打致死。

警察總監辛格(Raja Babu Singh)透過電話向法新社說明，兩名孩童在凌晨的時候，在路邊停下來排便，隨後就遭到毆打，「雖然事後馬上送醫，但仍因受重傷不治。」他還補充，其中一名嫌犯疑似有精神上的疾病。

莫迪在發起「印度清潔運動」後，承諾在2019年為所有人建造廁所，而目前已經建立超過1億間，對於擁有13億人口的印度，公共衛生的環境問題極為重要。

然而在印度清潔運動的實施上，卻不斷傳出阻止過當的行為。一名男子在2017年試圖阻止政府拍攝公開排便的婦女，事後卻遭到當局私刑。巴爾米基(Manoj Balmiki)的小孩因家中沒有廁所，才在早上出外排便，卻遭一群高種性階層的男性用棍棒打死。先前也曾有新聞頻道鼓勵民眾公開他人露天大小便的照片，以便在媒體上羞辱他們。