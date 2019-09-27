　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再打臉！韓國瑜喊辦「2019高雄電競嘉年華」　主辦：活動暫緩...高市府秒證實

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄市議會邱于軒、韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜在施政報告中，表示將辦2019高雄電競嘉年華，但主辦單位卻立刻跳出回應，「 活動暫緩」，再度打臉韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜26日在市議會做施政報告，提到要在高雄大力發展遊戲電競產業，並且將與中華民國電子競技運動協會在今年12月共同舉辦「2019高雄電競嘉年華會」。不過，此話一出，嘉年華主辦單位卻表示，活動已被通知暫緩，而高市府隨後也發表說明，考量年底大型活動甚多，經討論後決定將活動延至明年春季，「在此向大家致歉。」

韓國瑜在施政報告中提到，高市府除了配合中央法令推動來發展電競產業外，也舉辦了電競產業的座談會，連結產學相關單位及交流共商打造電競產業首都。韓國瑜強調，根據統計，2018年全世界電競產業產值大概就有1千多億美金，「所以高雄市府一定要大力來推動電競產業。」

然而，這段話一出，嘉年華主辦單位立刻打臉表示，活動早已被通知暫緩。對此，高市府隨後也發文證實，「2019高雄電競嘉年華」確定暫緩，「潛在贊助商考量年底大型活動甚多，且已包含有同類型之體感嘉年華活動，因此希望市府明年春天再行舉辦，故籌備多時的『2019高雄電競嘉年華』經討論後決定尊重潛在贊助商的決定延後。運動發展局未能及時提供最新資訊予市長向市民朋友報告，在此向大家致歉。」

►點我超越韓國愉快體驗

ET快訊
快訊／雨區再擴大！宜蘭縣防超大豪雨　北北基等6縣市大豪雨特報
高雄市議會Day2！黃捷抽中18號「質詢有望」：幸運的感覺很
胎兒下肢發黑！產科醫泛淚「寶寶回來！」曝辛酸：連慌張的時間都
《炮仔聲》又見「83萬網紅新角色」！神級正妹被狂搜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃珊珊接班白色力量？柯文哲：3年後的事現在討論太早了

花媽5點下班？康裕成：什麼白癡問題、是不發言的議員失職

曾玟學酸苗縣長「為午宴提早散會」！　徐耀昌爆氣飆罵：小王八蛋

郭台銘角逐2024？黃健庭：選舉對他來說是「錯誤的戰場」

總統府諮議超攜36條菸遭罰4.5萬　蘇貞昌：有什麼責任就怎麼辦

高雄市議會抽籤質詢　蘇貞昌：為了市長方便就不好

再打臉！韓國瑜喊辦「2019高雄電競嘉年華」　主辦：活動暫緩...高市府秒證實

質詢韓國瑜第2天！議事廳入口響歡呼爽進24強名單　林于凱怒：聲請假處分

快訊／高雄市議會Day 2！黃捷抽中18號「質詢有望」　嘆：幸運的感覺很悲哀

韓國瑜批大港開唱「粗俗不堪」　蘇貞昌：自己也粗俗就不能罵人

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

《看臉時代》翻拍陸劇！　 男主角是《復仇筆記》19歲朴所羅門

存款剩1170！村長媽「接手扛家」 己不富裕...卻暖助精障母子20年

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

【社畜時代】千萬別跟老闆拼輸贏！ 你永遠都是慘敗的一方！｜特別篇EP.3｜

林宥嘉新歌《少女》甜到蛀牙！　「MV女主角是我的老婆」

黃珊珊接班白色力量？柯文哲：3年後的事現在討論太早了

花媽5點下班？康裕成：什麼白癡問題、是不發言的議員失職

曾玟學酸苗縣長「為午宴提早散會」！　徐耀昌爆氣飆罵：小王八蛋

郭台銘角逐2024？黃健庭：選舉對他來說是「錯誤的戰場」

總統府諮議超攜36條菸遭罰4.5萬　蘇貞昌：有什麼責任就怎麼辦

高雄市議會抽籤質詢　蘇貞昌：為了市長方便就不好

再打臉！韓國瑜喊辦「2019高雄電競嘉年華」　主辦：活動暫緩...高市府秒證實

質詢韓國瑜第2天！議事廳入口響歡呼爽進24強名單　林于凱怒：聲請假處分

快訊／高雄市議會Day 2！黃捷抽中18號「質詢有望」　嘆：幸運的感覺很悲哀

韓國瑜批大港開唱「粗俗不堪」　蘇貞昌：自己也粗俗就不能罵人

黃珊珊接班白色力量？柯文哲：3年後的事現在討論太早了

首場「社區對話」火藥味四起　馬尾妹怒斥林鄭3mins：你必須下台！

61歲郵差倒地心臟停止　消防局、南醫、成醫攜手扣緊「生命之鏈」重生

沈子貴確定加盟挪威超史達比克　「已訓練一周很喜歡這裡」

花媽5點下班？康裕成：什麼白癡問題、是不發言的議員失職

曾玟學酸苗縣長「為午宴提早散會」！　徐耀昌爆氣飆罵：小王八蛋

玻尿酸打過頭「山根土石流崩塌」！醫勸施打前先問3問題

郭台銘角逐2024？黃健庭：選舉對他來說是「錯誤的戰場」

克蕭中斷連10年防禦率不到3　找回好表現備戰季後賽

真．東區大房東！全台北大型店面幾乎都他家的　揭空租黑暗面：劉姓愛炒房

政治熱門新聞

黃創夏曝軍公教「含淚投票2.0..

品觀點民調：蔡40.3％、韓2..

旺旺中時民調：蔡39.1％　韓..

美通過台北法案！韓國瑜：若當選..

陸軍269旅士官嚴重燒傷命危

大港開唱諷韓像「X頭」！韓國瑜..

不滿宋楚瑜失言閃離　黃珊珊觸動..

堅持退黨！藍委：國民黨應誠心向..

一人害全黨！大老獻策韓國瑜求救..

開箱！王金平被抓包睡褲大腿處「..

高雄市議會Day 2！黃捷抽中..

賴清德挺小英　卓榮泰：這是團結..

李昶志爆陳菊時期5點21分就散..

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名..

更多熱門

相關新聞

3秒記單字！惡搞「高雄沒有市長」讓網笑翻

許多人在看電視時，都會被突然插入的廣告洗腦，尤其是創意無限的英文教材廣告，更是讓人印象深刻。有IG粉專惡搞政治時事，將高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020總統大選一事做成梗圖，讓不少網友看笑翻且瞬間背起來一個單字。

上月缺席六都電競　韓國瑜：打造高雄成為電競產業首都

韓國瑜：不會成立部門挖石油

南台補漲機會大　北部代銷擠破頭卡位

要求承諾不請假！韓國瑜：目前沒計畫

關鍵字：

高雄電競打臉

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽的錯

川普罵別人噁心 女兒激凸他無言

王瞳吻戲前晚「和艾成街頭爆激烈口角」！

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風最快今晚生成

身分證含1與0　吃Buffet半價

瞞難產妻二寶已當天使　醫師視訊：寶寶好走

妻偷吃夫雙胞胎哥　懷孕不知爸是誰

大媽趁空姐轉身…秒開逃生門　下場GG

翻盤！張鈞甯道歉　打臉邱澤認愛

張鈞甯打臉邱澤！友人爆背後原因

水電工遭控性侵！秀親密對話不起訴

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

更多

最夯影音

更多

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面