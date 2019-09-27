再打臉！韓國瑜喊辦「2019高雄電競嘉年華」　主辦：活動暫緩...高市府秒證實

▲韓國瑜在施政報告中，表示將辦2019高雄電競嘉年華，但主辦單位卻立刻跳出回應，「 活動暫緩」，再度打臉韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜26日在市議會做施政報告，提到要在高雄大力發展遊戲電競產業，並且將與中華民國電子競技運動協會在今年12月共同舉辦「2019高雄電競嘉年華會」。不過，此話一出，嘉年華主辦單位卻表示，活動已被通知暫緩，而高市府隨後也發表說明，考量年底大型活動甚多，經討論後決定將活動延至明年春季，「在此向大家致歉。」

韓國瑜在施政報告中提到，高市府除了配合中央法令推動來發展電競產業外，也舉辦了電競產業的座談會，連結產學相關單位及交流共商打造電競產業首都。韓國瑜強調，根據統計，2018年全世界電競產業產值大概就有1千多億美金，「所以高雄市府一定要大力來推動電競產業。」

然而，這段話一出，嘉年華主辦單位立刻打臉表示，活動早已被通知暫緩。對此，高市府隨後也發文證實，「2019高雄電競嘉年華」確定暫緩，「潛在贊助商考量年底大型活動甚多，且已包含有同類型之體感嘉年華活動，因此希望市府明年春天再行舉辦，故籌備多時的『2019高雄電競嘉年華』經討論後決定尊重潛在贊助商的決定延後。運動發展局未能及時提供最新資訊予市長向市民朋友報告，在此向大家致歉。」

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