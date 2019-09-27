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黃健庭解析郭董不選後的戰局：郭粉屬性偏中間　爭取他們認同才能獲得支持

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▲▼ 黃健庭接受中評社訪問。（圖／中評社）

▲黃健庭指郭台銘退選的原因，不只3個，還有1個其實就是討厭政治分贓的官僚文化。

圖文／中評社

鴻海創辦人郭台銘放棄連署參選2020後，郭粉選票是否有機會回流到中國國民黨2020參選人韓國瑜身上？原本受郭台銘之邀擔任副手的中國國民黨前台東縣長黃健庭接受中評社專訪時直言，從郭陣營內部資料顯示，郭參選從蔡英文身上分走的票比韓的還多，現在郭不選，有一批還在「沒郭可投、比較失望」的人是韓可以努力的，但這塊又是對藍綠比較失望的，所以要爭取他們的支持，除非有足夠改變才行。

黃健庭1959年生，政治大學國貿系學士，美國聖塔克拉拉大學企管碩士，曾任兩屆台東縣長，於遠見雜誌施政滿意度調查中多次蟬聯五星縣長，也曾任「立法委員」以及「國大代表」，在2020大選中，被郭台銘徵詢擔任副手。　　

至於是否郭台銘站出來挺韓國瑜，就能轉移郭粉的支持？黃健庭說，如果郭跟韓搭配，也許有這效果，但這是不可能的。

黃健庭因縣長任內的好表現，獲得郭台銘賞識，2020大選郭本邀黃擔任副手，要一起獨立參選，黃幾經思考後答應，甚至已擬好競選宣言，要退出國民黨和郭拚一回，但最終郭選擇收手不選。

黃健庭接受中評社專訪，分析郭台銘不選後郭粉選票流向，黃說，郭決定不選之後，不只郭粉，許多民眾也感到失望的，他們覺得很可惜，少了這個選項（指投郭），這情況是可以理解的，因為即便郭沒有正式宣布參選，其支持度都有百分之二十幾，這些人情緒當然在，一開始會有這樣失望的反應。

黃健庭表示，郭台銘支持者的選票流向就要看民調，但我們沒有很意外，這些人會流向韓國瑜的比例不是那麼高，原因是，即使在郭宣布不選之前，民調就已經很清楚，蔡英文對韓國瑜一對一是一個狀態，郭參選三強鼎立時，就看到郭從蔡拿到的支持，還比從韓拿到的較多。以至於郭如有出來，蔡韓間的差距會減小，一對一反而差距會比較大，原因就是郭從蔡拿到的支持比較多。

▲▼ 黃健庭接受中評社訪問。（圖／中評社）

▲黃健庭指郭粉的屬性偏中間、淺綠。

所以不管原來是中間選民或淺藍淺綠，不論成分是什麼，明顯郭台銘就是從蔡英文分來的支持比較多，現在郭退掉，這些支持就是回去了，所以並沒有很意外，支持郭的人流回韓國瑜的比較少。

黃健庭強調，所以郭台銘心裡會比較難接受的是說，外界有「郭台銘參選是分裂國民黨」這個說法。兩個原因，一是從選票結構上來看不是這樣。第二是，郭認為，他從國民黨出來沒有帶走任何人，黨的高層、大老、中常委、基層、幾大家族等，都還是支持韓國瑜，都還是留在國民黨，所謂分裂是拆解掉國民黨，像當年宋楚瑜帶走整批人，但現在不是這樣的狀況。

黃健庭說，所以扣郭台銘分裂國民黨這個帽子，讓郭很難接受這個說法。至於韓國瑜還有機會爭取郭粉的支持嗎？還是郭粉真的會轉投給蔡英文？

黃健庭表示，支持郭台銘的人，本來意向是偏蔡英文的，就會回到蔡，意向偏韓國瑜的就回到韓，但有一批要嘛是不投，不然就還在沒郭可投的失望情緒內，那部分是韓可以努力的。

黃健庭說，可是這些人之所以會覺得沒有人可以投，一定是對蔡、韓兩邊比較失望的，所以這方面要爭取支持，除非有足夠的改變，才能去爭取他們認同，這些東西他覺得比較不是誰去講「現在大家來支持誰」，就可以改變的，這些人主觀認定就是不能接受蔡，對韓也不認同。

即使郭台銘站出來挺韓國瑜，郭粉就能轉投韓嗎？

黃健庭笑著說，如果郭跟韓搭配，也許有這效果，但這是不可能的。

▲▼ 黃健庭接受中評社訪問。（圖／中評社）

▲黃健庭認為郭台銘對整個選舉文化，是灰心是失望的。

但是郭台銘會樂見郭粉轉投蔡英文嗎？

黃健庭表示，郭台銘一開始想出來，就是希望下架蔡英文，因為覺得蔡沒有把「國家「帶好」，第二是製造兩岸緊張，甚至於帶到了戰爭邊緣，這是郭很擔心的，其他包括中美貿易戰間，在產業、科技競爭上，眼看台灣漸漸被邊緣化，這都是郭本要出來參選的主要原因。

可是郭台銘也多次講了，從國民黨初選開始，旺旺中時集團修理他是不遺餘力，到現在郭都不選了還在修理，憑良心講，郭這口氣很難吞下去。

黃健庭說，所以郭台銘講過很多次，韓國瑜要跟他談可以，不然先跟旺旺中時集團切割，那我們來談，不能你一方面示好要談，另一方面中天又整天修理他，試問，你是郭的話這怎麼談？

所以這是另一個結構性的問題，郭台銘跟韓國瑜最大的結在這裡，郭跟韓間個人沒有問題，初選郭就說韓是他學弟，原本在郭還沒要選時，也是認為要支持韓，準備要去高雄投資，甚至韓到香港去都還幫忙引薦企業家等，都還是這樣的心情。

那這個結解開，郭台銘和韓國瑜有機會碰面嗎？

黃健庭說，過去可能是這樣，至於現在，郭台銘心態是，他已經走了這麼一趟，那也結束了，也宣布不選了，其實這時候心情對整個大選，是灰心是失望，也沒心情去碰觸這些，所以韓國瑜也不用再找他談這些，郭不管這些了。

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