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郭台銘角逐2024？黃健庭：選舉對他來說是「錯誤的戰場」

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▲▼ 黃健庭接受中評社訪問。（圖／中評社）

▲黃健庭接受中評社訪問。

文圖／中評社

鴻海創辦人郭台銘出乎意料宣布不參與連署選2020大選，之後不論是與台北市長柯文哲的台灣民眾黨合作，或是郭家軍蓄勢待發，都讓人有為布局2024聯想。原本將與郭攜手出征大選的中國國民黨籍前台東縣長黃健庭，接受中評社專訪時透露，郭沒有想那麼遠，不過決定不選包括媽媽年邁、香港反送中發展未知，以及對政策理念沒辦法討論失望的三大因素仍將存在，除非有辦法解決。

黃健庭1959年生，政治大學國貿系學士，美國聖塔克拉拉大學企管碩士，曾任兩屆台東縣長，於遠見雜誌施政滿意度調查中多次蟬聯五星縣長，也曾任「立法委員」以及「國大代表」，在2020大選中，被郭台銘徵詢擔任副手。

在郭不參與連署選2020後，黃健庭接受中評社專訪，回憶起他與郭台銘開始接觸短短幾個月的過程，黃笑談，郭比較容易用自己熟悉的模式套用在選舉上面，但常常是行不通的，像是工業生產把SOP訂出來就開始量產，但選舉不是這樣，每天千變萬化，不是你做什麼就一定能達到什麼，因為對手也會出手，一連串不確定性、攻防與互動的關係是沒辦法如他想像。

黃健庭舉例，郭台銘對各單位的民調很在意，在民調出來後會很認真分析裡面內容，哪個年齡層、性別支持度如何等等，為什麼會落後？哪裡需要加強？花很多的精神在分析，常常回到過去企業成功的模式，但選舉不是這樣的，因此團隊一直想把郭拉去接觸人群，感受真正民眾的想法。

黃健庭接著說，郭台銘也很在意別人拋出攻擊他、指控他的話題，明明有時候是亂講，但郭就會很情緒化，但選舉就是這麼一回事。

黃健庭說明，像是國民黨31位大老連署登報呼籲他與高雄市長韓國瑜合作，原本內部決議是郭不要主動退黨，但「一出來就拉不住他了」，還自己擬退黨聲明，用字遣詞可看到很多他的想法，「本來的選戰策略因廣告一登步調就亂了」。郭很不高興則因為，31人中有的是多年好朋友、有的是勸進他的人，讓郭感覺你們為什麼表裡不一，黨對於他來說也成為了包袱，得花很多精神在中常委、黨又說什麼上面，因此大家切割清楚，不要再糾纏不清。

▲▼ 黃健庭接受中評社訪問。（圖／中評社）

▲黃健庭表示，郭台銘是政治素人，對選舉操作不是很了解。

至於原本的規劃為何？黃健庭透露，原本的策略是不主動退黨，並透過連署決定是否參選，若拿到100萬人連署郭就選，這100萬份就是最好的正當性，代表「人民要我選」解決初選輸了正當性不足的問題，若達不到100萬份沒選，也就沒有黨紀處分的問題。

而原本郭陣營內部評估，郭台銘真正參選，在選戰後期有可能棄韓保郭的效應出來，那郭就有贏的機會，因為在郭還沒宣布參選時，三強鼎立的民調差距不是那麼遠，有的民調郭還是第二名，而選戰還有三個月，有很多機會變化，但郭總是認為，香港反送中效應一旦惡化，那就是保送蔡。

不參與連署選2020後，由於郭台銘陣營已透露跟柯文哲的台灣民眾黨在「立委」達成初步的默契，且郭家軍前國民黨「立委」李嘉進之子李縉穎將投入選戰，讓外界有了郭台銘先佈局「國會」並替2024做準備的聯想，黃健庭說，郭目前沒有想那麼遠，且可從三個郭台銘不選的因素去分析。

黃健庭解釋，郭這次決定不選第一個是郭媽媽年邁，郭想多陪媽媽；第二則是郭對於香港反送中事件很憂心但沒辦法掌控；第三則是對於政治的失望，政策理念沒辦法討論，這三個因素也許香港的因素能最快解決，但郭媽媽的年紀只會越來越大，且選舉的文化難以改變，郭想講什麼就講什麼拉都拉不住，選舉對他來說是「錯誤的戰場」，三個因素仍將存在。

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