超猛婆婆包三餐！媳婦掀蓋一看...柚子和百香果「長不一樣」　網友羨慕翻

▲柚子全部都剝成一塊塊的。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

婆媳大戰層出不窮，當然貼心又疼晚輩的婆婆，也是大有人在！一名媳婦發文讚嘆強大婆婆，不僅包辦三餐，連水果也幫他們處理好，超方便入口，這一幕讓廣大網友羨慕極了，直呼「要好好珍惜阿！」

女網友在「爆廢公社二館」提到，自己是個不太會做菜的兒媳，好在有個強大的婆婆，「我們家冰箱的柚子和百香果長這樣，嫁過來時還有一點嚇到，那你們家的呢？大家的家裡也是水果沒人削，就不會長腳消失嗎？」

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▲連百香果也處理好了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原po直言，很感激婆婆除了煮三餐外，每種水果都「剝好剝滿」給全家吃，同時她也自嘲，因為太懶了，只有在用給兒子的時候，才會這樣做，而且在看完朋友的狀況後，她格外珍惜這種幸福，「我朋友的婆婆都躺沙發不動」。

對此，網友們紛紛回應，「我婆婆也是耶，橘子、柚子...不管什麼水果都是剝好的」、「+1，我家也是這樣，沒人弄都放到爛掉」、「這工作是長媳我包了，柳橙也是切塊剝皮，棗子切塊去籽」、「真的要珍惜，願意付出婆婆不多」、「我家水果也會這樣～除了百香果，都老媽剝老媽切」。

不過，也有些人提醒，「我喜歡自己剝！感覺比較新鮮」、「我比較怪咖，反而不喜歡處理好的水果，現剝的感覺比較好吃，維生素感覺也比較沒流失那麼多」、「好婆婆，但這樣營養真的會流失捏」。

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▼婆婆牌水果果醬優格。（圖／翻攝自爆廢公社二館）