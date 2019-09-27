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酸縣長為午宴提早散會！曾玟學挨譙「小王八蛋」　徐耀昌拒道歉：歡迎告我

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記者黃孟珍／苗栗報導

高雄市議會26日開議時，首度嚴格控管質詢時間，準時在傍晚6點02分宣布散會；市長韓國瑜更是準時在6點04分步出議場，被酸是國民黨議員為了讓韓能準時下班而引發熱議。為此，苗栗縣議員曾玟學也暗諷縣長徐耀昌，為了要宴請議員及縣府局處首長，更是在中午就散會；面對曾這樣的批評，徐耀昌大動肝火表示「曾只會搏版面」、「小孩子要懂禮貌！」

▲苗栗縣長徐耀昌早上出席活動時，針對議員曾玟學爆料他在議會提早散會是為了宴請議員吃飯之說，罕見的大動肝火，並批年輕人不懂禮貌。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣長徐耀昌一早出席活動時，針對議員曾玟學爆料他在議會提早散會是為了宴請議員吃飯之說，罕見的大動肝火，並批年輕人不懂禮貌。（圖／記者黃孟珍翻攝）

曾玟學26日在臉書上表示，縣長施政報告與質詢，表面上都是跟其他議程一起共安排一天，但實際上都僅會進行約2小時便結束，主席都會盡可能「控制時間」，讓會議在中午前結束。我們更沒有抽籤的制度，單純舉手接著主席點名，1人1次發言時間5分鐘，最多2次，且問的內容不得超越該次薄薄的縣政報告。

曾玟學還說，為何會議要控制在中午前結束？因為依照過往每次慣例，縣政報告的這天，也就是開議的第1天，縣長會請局處首長與議會全體議員進行午宴。當然，我們至今是1次也沒參加過。

面對這樣的聲浪，縣長徐耀昌也回應，議會是多數決，主席會尊重多數議員意見，也不是你一個議員講了算；徐更大動肝火，怒批曾是沒有禮貌的小孩，一天到晚就想要搏版面，身為一個民意代表，也要學著尊重議會，不是你要求縣長，縣長就要配合你。

▲面對縣長徐耀昌有如此大的反應，曾表示：這不是我在外頭跑行程遇到，那個待人溫和，客氣有禮的徐縣長。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲面對縣長徐耀昌有如此大的反應，曾表示：這不是我在外頭跑行程遇到，那個待人溫和，客氣有禮的徐縣長。（圖／記者黃孟珍翻攝）

而針對26日徐耀昌接受媒體採訪時怒飆曾是「小王八蛋」，曾玟學要求縣長道歉。徐則表示，「我為何要道歉？我不認同他的話，更何況這是私底下講的話，也沒和他聊過天，如果有疑慮，歡迎他去告我，互相尊重很難嗎？」

而曾聽到縣長爆粗口也大感意外，並回應「我不曉得徐縣長為何反應如此大，這不是我在外頭跑行程遇到，那個待人溫和，客氣有禮的徐縣長」、「謝謝徐縣長的指教，我所描述的皆是事實，可受公評」；曾也呼籲，希望有更多質詢時間的同仁，能在下次議程變更的時候可以反對，讓縣長下午能回來開會。曾最後不忘補一句「表定議程到5點，其實還比韓市長早了1小時下班呢！」

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