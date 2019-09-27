搭飛機上個廁所...竟「卡門」被關1小時！聯航班機迫降救她

▲美國聯合航空乘客被關在廁所，緊急迫降救人。（圖／翻攝自YouTube／Denver7 – The Denver Channel）

記者錢玉紘／綜合報導

美國聯合航空（United Airlines）一架國內線班機在當地時間25日發生烏龍事件，班機起飛之後，廁所的門居然故障，導致一名乘客被關在廁所內長達1小時，最後為了救出該乘客，飛機只好迫降在丹佛機場，幸好最後該乘客順利被救出。



綜合外媒報導，這架編號UA1554的班機在25日下午點48分起飛，原先預定從華盛頓飛往舊金山，機上載有152名乘客。但是起飛之後，機上一間廁所的門突然「無法操作」，結果導致一名女性乘客被關在廁所裡面。而機上的情形也被乘客拍下來，影片中可以看到，機組員對受困的乘客說「我們很快就會把門打開了，女士，很快就會救妳出來」。



最後，因為門在無法打開，飛機被迫降落在丹佛國際機場，讓消防人員上機，救出受困的人。在機上的乘客吉特曼（Jennifer Gettman）受訪時提到，被關在廁所內的女子似乎沒有大礙，「當她從廁所出來的時候，我們大家都鼓掌了，在裡面的感覺一定糟透了」。

上傳影片的乘客還在推特上諷刺道，「各位，只要搭聯合航空就一定不會無聊，我們『緊急降落』在丹佛，只因為廁所的門打不開，有乘客被卡在裡面了」。隨後他更新，乘客已經出來，「真是個奇妙冒險」。

聯合航空的發言人則表示，女乘客沒有受傷。隨後，航空公司安排了另一架飛機，順利將乘客載往舊金山，大約延遲了2個小時。