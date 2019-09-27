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社會 社會焦點 保障人權

私釀鱉蛋酒噴了5萬　老闆一句「主角是蛋不是酒」逆轉免罰

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記者黃翊婷／綜合報導

在宜蘭經營甲魚養殖場的林姓男子被人檢舉於臉書社團販售「養生鱉蛋酒」，遭宜蘭縣政府稽查人員裁罰5萬元，他不滿提起行政訴訟，強調自己賣的養生鱉蛋酒主角是鱉蛋，不是酒，也不會販售給未成年人，更何況他已經2、3年未製作或販售該產品，因此希望能撤銷裁罰。宜蘭地院法官認為，該案件並未查扣到鱉蛋酒等相關商品，依據行政罰法規定，已經超過3年的行政裁處權，最後判決撤銷原處分。

▲▼中藥,補藥,燉補。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲林男自稱已有2、3年沒有釀製鱉蛋酒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，有民眾檢舉林男在臉書社團PO文，內容為販售養生鱉蛋（甲魚蛋）酒，稽查人員獲報後上網查看，加上林男的訪談筆錄中也提到此事，相當於承認自己未依法取得許可執照並產製私酒，因此依法開罰5萬元罰鍰。但林男不服，提起訴願遭駁回，這才決定提出行政訴訟替自己爭一口氣。

林男主張，自己已經2、3年沒有製造或販售養生鱉蛋酒，因為鱉蛋養殖不易，市場價格又居高不下，加上蛋的數量連做為孵育鱉苗都不夠用了，根本無法生產，況且他製作鱉蛋酒是將大約60顆蛋放進玻璃罐內，再加入國產的58度金門高梁酒，用意是幫助溶解蛋上的物質，還有防腐、防震等功效，產品的主角是鱉蛋，不是酒，「我也會告誡顧客酒不能喝，要買一定要親自到我的養殖場拿，畢竟是玻璃罐裝，鱉蛋也很容易破碎，不會賣給未成年人。」

▲藥材,中藥房,中醫,抓藥。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲部分民眾相信喝藥酒可以養生。

但宜蘭縣政府認為，鱉蛋酒的罐內液體部分酒精濃度已達58％，加上浸泡鱉蛋後溶解出的成分，肯定遠遠超過法定的酒精濃度0.5％，林男又沒有依照菸酒管理法取得相關許可執照，上述行為顯然就是釀造私酒，依法開罰並無不妥。

不過，宜蘭地院法官認為，林男在臉書的PO文僅提到養生鱉蛋酒、新鮮、安全無毒等字句，沒有詳細的價錢或是製作方式，因此不構成販售私酒的要件；此外，這次稽查中也沒有查扣到鱉蛋酒等相關商品，客觀上難以認定已經達到「著手」販賣的程度，加上行政罰法第27條第1項規定，「行政罰之裁處權，因3年期間之經過而消滅」，最後裁准撤銷原處分，判林男免罰。

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