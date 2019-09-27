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女名醫「子宮也破裂」！無痛分娩失警覺　休克才被發現…同事擠手術臺搶救她

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婦產科名醫也曾遭遇子宮破裂，幸好最後母子均安。（圖／報系資料照）

▲婦產科名醫也曾遭遇子宮破裂，幸好最後母子均安。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／周刊王

近日蘆洲產婦子宮破裂事件鬧得沸沸揚揚，大眾驚訝子宮破裂致死率如此高，卻也好奇「子宮為什麼會破裂」？

高雄醫學大學附設醫院婦產部醫師沈靜茹，同時也是為桌球選手江宏傑、福原愛接生兩胎的知名醫師，她就以自身遭遇為例，坦言子宮破裂「有時就是沒有原因」。

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沈靜茹醫師育有兩個孩子，第一胎採取自然產，一切都很順利，9年前生第二胎時以為駕輕就熟，也打算採取自然產，沒想到卻發生子宮破裂的意外。「我完全沒有任何危險因子，子宮也沒有經歷任何手術，沒想到卻仍然發生了。」

沈靜茹醫師當時只覺得好痛，這股疼痛堆滿上腹部，最後甚至連肩膀都出現轉移痛，產科醫師、同時也是沈靜茹的同事，覺得情況有異，判斷胎兒距離陰道口很近，於是當機立斷迅速用真空吸引把胎兒吸出來，確認胎兒存活之後，便開始檢查沈靜茹的疼痛原因。

「當時我被推去進行超音波等檢查，但都查不出原因，於是決定開腹探查，這才發現我的子宮下半段已經破裂。」沈靜茹說，一般來說嚴重的子宮破裂最好趕緊切除子宮止血，但幸好有高醫同事們的努力，終於為她保留了完整子宮。

原來，同事們不管是醫師、助手、護理人員都擠滿手術台，擠不上去的也在一旁關心，就靠著大家一起努力，在很短的時間內縫好所有裂痕。

【我的子宮也破裂2】無痛分娩失去警覺　2萬分之1機率也中標

「子宮破裂的危險因子包括剖腹產、子宮手術等等，如果有危險因子，大約有1/200機率會導致子宮破裂，如果沒有危險因子，機率就只有2萬分之1這麼低。」但偏偏沈靜茹就遇到了

「其實子宮破裂是我的專長，之前經常幫護理人員上課，但是當下我卻幾乎沒有發現自己的子宮破裂了。」原來沈靜茹當時採取了自然產常見的無痛分娩，所以下腹部就算疼痛也沒有感覺，直到腹部血水愈來愈多，疼痛感愈來愈強烈，而且上腹部也開始疼痛，沈靜茹才開始覺得不對勁。

沈靜茹當時想「這種情況跟子宮破裂很像」，但半信半疑，直到最後肩膀都出現轉移痛，她與產科醫師才驚覺有異，於是先以真空吸引將胎兒吸出，再針對沈靜茹進行急救。

幸好在千鈞一髮中保住沈靜茹與胎兒的生命，就連千瘡百孔的子宮也靠著同事巧手縫補歸位。「我還記得當天是周一有醫師的例行活動，但卻唱空城計，因為所有的醫師都到手術室為我急救。」沈靜茹至今仍然相當感謝高醫的所有同事。

【我的子宮也破裂3】同事驚呼「她休克了」　此時才知道子宮破了

「當時先將胎兒以真空吸引的方式吸出來，就開始檢查我的疼痛原因，但怎樣都找不出原因，於是醫師決定進手術室為我開腹檢查，我只記得同事大喊一聲『快！她要休克了！』我就再也沒有任何記憶了。」沈靜茹休克後，同事們打開腹腔一看，才終於發現沈靜茹子宮破裂。

靠著高醫同事的齊心幫忙，沈靜茹終於保住性命、也保住完整的子宮。「我記得當時手術後，我躺在病床上猶如八爪章魚，全身插滿各種管子。」最讓沈靜茹心疼的還是孩子，雖然產科醫師當下迅速將孩子從產道吸出，但孩子還是受到影響。

「寶寶剛生出來的時候沒有哭，後來便趕緊送到新生兒加護病房安置，後來也住院一陣子。」沈靜茹雖然心疼孩子受苦，但她也明白其實自己與孩子都相當幸運，幸好有醫護人員的緊急處置、急救，才能有了不幸中的大幸。

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