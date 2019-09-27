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只有下半身起伏　大軍訓練偷拍影片疑外流...網笑：性侵地球？

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實習記者羅明輝／綜合報導

最近有段「疑似中國人民解放軍訓練過程」的偷拍影片在各討論區流傳，只見畫面中有名穿軍服的年輕人正在隊伍前方做著伏地挺身，儘管他使盡力氣，每一次動作卻都只有「下半身」往下，上半身始終維持不動，乍看之下相當詭異，也讓網友看了直呼「強姦地球哦！」

一名張姓網友25日陸續在「爆料公安」、「兩岸一家親」等臉書社團發布一段影片，並配上「太君的訓練，真嚴格」的文字。只見一名解放軍士兵出列到隊伍正前方，開始做起伏地挺身，雖然乍看之下力道十足又動作迅速，不過他的雙手始終直挺挺的支撐在地上，腰部以上也從未貼近過地面，只有下半身不斷起伏，動作不標準之餘又顯得有些好笑。

▲ 士兵做伏地挺身，從頭到尾卻只有下半身在起伏。（圖／翻攝自Facebook社團／台灣獨立高端學院(獨立總部指揮所)）

網友們紛紛留言提到，「不想退伍了嗎？」、「苦幹，實幹！」「哪不行就訓練哪，這你就不懂了吧」、「最小一百下」、「上層與天鬥與地鬥與人鬥，下層日天日地日空氣，沒毛病」、「強姦地球哦！」。

這段影片最早從大陸「電腦之家」論壇所流出，疑似是站在隊伍右側的另一名士兵所偷錄下的畫面。不過也有中國網友出面澄清，「那只是學校的軍事訓練而已，根本不是什麼解放軍訓練。」、「搞清事實在說話好嗎！他們只是高中或大學的新生，不是正規軍人。」

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