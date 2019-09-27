恐怖電梯成自走砲！母被摔出...19月大嬰兒「腦袋懸空」卡電梯口

實習記者羅明輝／綜合報導

大陸安徽合肥市發生一起超驚險意外！一位母親帶著19個月大的孩子搭乘電梯下樓，當她正準備將孩子的電動車拉出電梯時，電梯卻突然自動啟動，開始往上升，導致才拉出一半的電動車直接被卡住，還坐在電動車上的寶寶更因擠壓而倒掛在電梯口。

▲ 電動車被上升中的電梯卡住 。（圖／翻攝自微博／安徽消防）

根據《合肥在線》報導，事發於24日傍晚，在桐城路江南新里程的小區內。從監視器畫面可以看到，24日下午5點48分左右，當電梯內其他人都一一離開後，一名母親推著電動車往外退，準備把寶寶推出電梯，沒想到這時電梯突然間關閉、開始上升，母親被電梯門直接擠出電梯外，坐在電動車上寶寶卻被卡在了電梯口，只剩下一顆小腦袋露在電梯外。

▲ 消防人員鋸開坐椅，將寶寶救出。（圖／翻攝自微博／安徽消防）

消防人員丁一鳴提到，他們獲報到場時，發現倒掛在電梯口的寶寶受到驚嚇，正嚎啕大哭；一旁的母親也心急如焚，一邊流淚，一邊安撫愛子：「寶寶不要怕！媽媽在呢！媽媽在！」

▲ 見到孩子平安被救出，母親急忙上前擁抱、安撫 。（圖／翻攝自微博／安徽消防）

根據消防人員觀察，寶寶乘坐的電動車小座椅被扶手卡住，如果要救出寶寶，最快速的方法只有將座椅與電動車分離，於是他們立刻切割、拆除座椅，終於順利將寶寶救了出來。

值得慶幸的是，寶寶被救出來後情緒馬上恢復穩定，身上也沒有看到明顯外傷，送醫檢查後已無大礙。

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