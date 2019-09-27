▲美股漲跌互見，台指期開盤上漲33點。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

短期內華為解禁可能性渺茫，而且美國總統川普因「通烏門」事件陷入彈劾危機中，市場不確定性攀升。美股道瓊下跌 79.59 點。回頭看台指期今（27）日開盤上漲33點，來到10,876點。

美股道瓊下跌 79.59 點，或 0.30％，收 26891.12 點。那斯達克指數下跌 46.72 點，或 0.58％，收 8030.66 點。標普 500 指數下跌 7.25 點，或 0.24％，收 2977.62 點。費城半導體指數上漲 0.54 點，或 0.03％，收 1580.10 點。

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瑞銀全球財富管理首席投資長萊恩（Mike Ryan） 在一份報告中表示，市場對川普的貿易政策關注程度，要大於彈劾的風險，不過，市場的不確定性在於，彈劾案對美國政府在貿易談判方面的影響會有多大。

摩根大通高級全球經濟學家盧普頓（Joseph Lupton）指出，市場漸漸了解，美國的政治風險已經影響市場發展趨勢，雖然目前彈劾結果尚不確定，而且依據過往的歷史來看，彈劾成功可能性非常低，但彈劾過程的影響，可能會溢出到地緣政治風險或貿易戰中。

截至今早8：47，台指期上揚30點，來到10,873點。