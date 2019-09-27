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砂石車內輪差視線死角輾爆水球　里港學童震撼教育：好可怕

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▲里港警方轄區位處高屏溪、荖濃溪、隘寮溪等盛產砂石流域，以致轄內大型砂石曳引車輛往返頻繁，24日和里港鄉代表會合作，在三和國小舉辦交安導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方轄區位處高屏溪、荖濃溪、隘寮溪等盛產砂石流域，以致轄內大型砂石曳引車輛往返頻繁，24日和里港鄉代表會合作，在三和國小舉辦交安宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港分局日前與里港鄉代表會再次前進里港鄉三和國小與土庫國小辦理「砂石車內輪差」交通安全宣導活動，並以水球代替行人，擺放於大車視線死角處，再由司機開車模擬大型車在道路轉彎時的情境，輾爆水球，讓學童直呼驚呼聲不斷，直喊「好可怕」。

▲里港警方轄區位處高屏溪、荖濃溪、隘寮溪等盛產砂石流域，以致轄內大型砂石曳引車輛往返頻繁，24日和里港鄉代表會合作，在三和國小舉辦交安導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼砂石車內輪差視線死角及學童司機體驗。

▲里港警方轄區位處高屏溪、荖濃溪、隘寮溪等盛產砂石流域，以致轄內大型砂石曳引車輛往返頻繁，24日和里港鄉代表會合作，在三和國小舉辦交安導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警方轄區位處高屏溪、荖濃溪、隘寮溪等盛產砂石流域，以致轄內大型砂石曳引車輛往返頻繁。24日和里港鄉代表會合作，在三和國小舉辦交安導。

為了加深學童與家長們對於砂石車內輪差的印象，警方這次交安宣導，現場擺放二輛砂石車，首先由里港分局五組組長林中安於現場講解大型車視線死角為車頭前方、車輛後方及車身左右兩側，並於大型車的車頭前方、車旁邊擺放腳踏車，教導學生了解何謂視線死角後，再由司機開車示範內輪差，活動以水球代替行人，在擺設好的內輪差場地進行大型車轉彎來形成內輪差示範，在大型車轉彎形成內輪差時，靠太近的人車會發生意外，以致地上水球瞬間爆掉，呈現內輪差。

此時，當大車一右轉前輪雖不會逼近水球擺放地區，但尾隨而來的左後輪卻直接駛入，造成碰撞或輾壓，氣球瞬間被壓爆，讓學童們個個驚呼聲不斷，尖叫聲不斷，了解大型車視野死角，必須保持安全距離。

分局分局長楊龍祥表示，這次以水球代替行人的方式來進行內輪差宣導，除宣導大車小心慢行，轉彎、倒車或起駛時注意身邊用路人安全之外，也希望能讓學童、家長及老師們以最直接的方式來臨場感受水球爆破帶來的震撼，提醒用路人應避免進入內輪差的範圍，確保行車安全。

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