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韓國瑜批大港開唱「粗俗不堪」　蘇貞昌：自己也粗俗就不能罵人

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▲▼行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

高市議會國民黨團26日質詢高雄市長韓國瑜時，拿出台北市議員邱威傑在大港開唱舞台上爆粗口的影片，而韓國瑜看完影片後表示，怎麼會如此粗俗、下流不堪。對此，行政院長蘇貞昌27日上午赴立法院備詢前受訪表示，「如果自己做一個有動見觀瞻的政治人物，自己也粗俗就不能罵人粗俗」。

高雄市國民黨團認為，大港開唱表演時，邱威傑在大港開唱舞台上爆粗口，全程淫穢對語令人咋舌，民進黨害怕被「撥亂反正」，一直出面抹黑，但花納稅義務人5000萬的高雄品牌，難道不需要監督、審查，「爆粗口」不叫藝術。

黨團更認為，如果不是高雄改朝換代，氣爆善款亂花、慶富案等重大案件如何能查出來，要求市府政風處要調查大港開唱，若有問題就要送檢調偵辦。韓國瑜回應指出，他看到大港開唱的表演，覺得怎麼會如此「粗俗、下流不堪」，大港不唱後，他已交代文化局加速扶植高雄本地的文創。

對此，蘇貞昌表示，「如果自己做一個有動見觀瞻的政治人物，自己也粗俗就不能罵人粗俗」，音樂會是年輕人和樂迷很喜歡的東西， 他當屏縣長辦海洋音樂祭就深受歡迎，希望相關機關能夠給樂迷和年輕人聽音樂的機會，不要處處阻撓。

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