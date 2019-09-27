iPhone 11 Pro夜幕綠外觀動眼看與原廠透明保護殼實測

▲本文將會告訴你，為什麼原廠透明保護殼「貴桑桑」。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

一支售價台幣48,400元的iPhone 11 Pro 512GB版本，雖然採用醫療級不鏽鋼中框搭配抗刮耐磨的客製化康寧玻璃，但如果不小心手滑了，掉在地上，雖然不至於摔壞手機，但是機身還是會產生刮痕，因此，多數人都會選擇貼膜搭配保護殼的方式來處理，這次記者在開箱之餘，同時實測了「原廠透明保護殼」，提供給讀者參考。

根據介紹，iPhone 11 Pro外觀採用醫療級不鏽鋼中框搭配玻璃設計，夜幕綠的邊框顏色比較深，但是背蓋採用的是霧面磨砂玻璃，這是以往iPhone 沒有做過的事，整體看起來手機相對沈穩低調，而在相機的位置特別採用單片塑型玻璃來覆蓋鏡頭，兩者之間比較具備協調感，以下是正常環境光源底下，手機呈現的樣貌：

▲iPhone 11 Pro正面螢幕採用5.8吋Super Retina XDR OLED面板，用戶可以自由選擇要不要「原彩顯示」。（圖／記者洪聖壹攝）

▲為了保護iPhone 11 Pro配備的三鏡頭，原廠設計了另外一塊塑型玻璃覆蓋，與霧面玻璃背蓋做了區隔。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼iPhone 11 Pro採用醫療級不鏽鋼從背蓋到邊框，沈穩而且頗具質感。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢視）

而關於透明保護殼方面，沒記錯的話，近兩年Apple原廠開始在配件類額外加入透明保護殼，售價大約是市面上PVC透明保護殼（俗稱硬殼）的2~5倍價格。

記者實測發現，原廠透明保護殼確實如同說明一般，可以非常非常緊密的跟手機貼合在一起，而且裝上之後還是可以進行 Qi 無線充電，手持質感還行，保護殼本身的硬度介於市面上的「硬殼」跟「軟殼」之間。但是仔細一看會發現，裝上保護殼的手機好像多了一層泡泡膜，感覺上手機變得有點肥大，相較市面上一般強調「超薄」的PVC保護殼來說，這個保護殼外觀並沒有獲得多大優勢。

▲▼實測結果，原廠透明保護殼相對貼合。（圖／記者洪聖壹攝）

▲仔細一看好像多加了一層泡泡模。（圖／記者洪聖壹攝）

那麼為什麼會讓記者有這種感覺，而且到底貴在哪？根據 Apple 公司介紹，他們專為iPhone設計的透明保護殼是採用高透光聚碳酸酯及彈性 TPU 材料製成，如此一來側邊更柔軟、更具彈性，卻又可以緊密貼合手機，至於保護殼的內外表層均塗有抗刮外膜，而且最重要的是整個保護殼透過特殊處理，可避免長期使用造成的黃變。

▲原廠介紹該保護殼採用高透光聚碳酸酯及彈性 TPU 材料製成。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼保護殼除了可緊密貼合手機，透過特殊處理，保護殼不會「黃變」。（圖／記者洪聖壹攝）

簡單來說，市面上的保護殼雖然比較便宜，但是相對容易變黃、而且刮傷之後會有明顯痕跡。Apple的原廠保護殼硬度看起來比較沒那麼硬，或許也因此比較耐撞跟耐刮，而且最大的重點就是不會變黃，雖然這方面可能要半年之後才會知道，但或許這就是為什麼一個原廠手機殼售價要到台幣1,190元，雖然相較手機來說是相對便宜一點，但如果想要入手，需要一點衝動。