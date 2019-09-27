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紅髮女一句「你很帥」讓男神教授暈船　億元豪宅慘遭搬空

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圖、文／鏡週刊

布魯斯‧海伊是哈佛法學院教授，截至2015年為止，他在哈佛教書已有23年資歷，除了傳統法學院課程之外，他也負責教授「判斷與決策」這門課。

本身就是哈佛法學院畢業，海伊拿到學位後，短暫地替最高法院大法官安東尼‧史卡利亞做了一段時間助理工作，接著便回到哈佛法學院擔任教職。50出頭的他，身材精瘦，乍看有些神似晨間電視新聞知名男主播。

平日身處全球頂尖學府象牙塔，海伊的交遊範圍並不廣闊，僅有特定幾個關係不錯的同事和好友。而根據海伊前妻說法，這些「密友」都有一個共同特色，就是「她」們幾乎都是女性；事實上，海伊自己也承認，自成年以來，他身邊的好友就清一色都是女人。

而這一點，或許可以用來部分解釋，即使平日在課堂上傳授學生如何理性地「判斷與決策」，頂著哈佛學位和教授頭銜，海伊自己卻竟然栽在兩個女人（其中一人為跨性別女性）的手中，被捲入無止境的性騷擾官司，花了近千萬台幣訴訟費用，甚至一度被迫搬出豪宅，無家可歸，落入可能遭哈佛解除教職的悲慘境地。

更羞辱的是，名校教授遭到詐騙的消息傳出後，更有媒體更替他冠上了封號──「全哈佛最好騙的男人」。

【全哈佛最好騙的男人2】上床兩次就中獎？　蛋頭教授落入「親緣陷阱」

根據海伊教授的說法，他和詐騙他的女子舒曼，是2015年3月7日於哈佛校園附近一家五金超市初次邂逅。當時這名留著一頭紅棕長髮的女子，穿著一身很「不」居家的時髦打扮，主動上前，詢問海伊知不知道電池擺在哪裡，海伊教授好心地給了她指引。

「那個，我想說的是…你很好看，」臨走前，紅髮女子突然表白。

「呃，不好意思，我結婚了，」海伊教授反射性地回答。

女子當下露出抱歉的表情。「我不是故意要打擾你，」她說：「我只是來這邊辦事情，要待上兩、三天，可是不太認識這裡的人和環境。」

海伊教授稱自己已婚，雖非撒謊，也不完全屬實。他和前妻實際上已離婚6年，但兩人仍然共住在同一個屋簷下，共同撫養三個小孩。海伊教授並不是那種偶爾會和女人勾搭，發生一夜情的男人，但這名女子說話時的法文腔，挑起了他的好奇。

他詢問紅髮女子是否會說法語，女子回答她的全名是瑪麗亞─皮雅‧舒曼，雖然父親是美國人，但她是在法國巴黎出生的。

一向喜愛法國的海伊教授，立刻感受到一股莫名吸引力。當天下午，兩人就相約在鎮上喝咖啡；晚上兩人共進晚餐；第二天晚上，海伊和舒曼再度碰面；約會結束前，舒曼約海伊隔天一起吃早餐。到了最後一晚，紅髮女子終於開口，邀海伊到她的飯店房間裡坐一坐。

一進房間，兩人接吻，上了床。短短幾天前還完全陌生的美國教授和法國女子，這一晚發生了男女關係。

換做旁人，聽到如此複雜的性別認同和人際關係，或許立刻會對這名偶然邂逅的紅髮女子敬而遠之。但舒曼顯然是挑好目標，盯上了海伊，而海伊教授則是出於背景和個人因素，彷彿磁鐵般被舒曼和海德給緊緊吸住。

「她說她從來沒有跟男人在一起過，我是唯一的特例，」海伊表示。在3月的初次邂逅與幾天親密相處後，舒曼搭機離開劍橋，「聲稱」返回了歐洲。接下的來幾週，舒曼密集致電給海伊，至少上百通，並正式向海伊示愛。接著不久，舒曼又「返回」劍橋市，海伊前往接機，兩人住進了飯店，二度發生性關係。

但這一回在一翻雲雨後，舒曼突然態度丕變，大發脾氣，聲稱無法忍受海伊對他前妻隱瞞兩人關係，要求海伊立刻切斷與前妻的一切往來。海伊一聽之下，既困惑又無比震驚：他怎麼可能為了一個才上床兩次的女人，就拋棄在一起28年的伴侶和三個兒女？當晚兩人不歡而散，也切斷了聯繫。

但那時的海伊教授，若以為這場天上掉下來的桃花運已就此劃了句點，可就大錯特錯。

六星期後，舒曼來電，聲稱懷孕，而孩子是他的。

海伊教授的學生對他在課堂上的印象，是一個對所學有著充分自信，教學認真的老師。但走出課堂，進入社交場合，這位教授卻常顯得有些不知所措。朋友們形容他就像典型學者：心不在焉，忘東忘西；甚至海伊自己也不諱言他懷疑自己有點自閉傾向。

2015年夏天，舒曼「重返」劍橋後，雖然依舊堅持海伊必須和前妻「斷絕關係」，才願意和他保持往來，但另一方面，她也把同居女友海德，引介給了海伊認識。

「她談了很多跨性別領域裡的事情，一些我從未接觸和了解過的事，」海伊發現自己和海德意氣相投，雖稱不上男女之情，但他和海德都有被低落情緒糾纏的問題，同時海德因為性別認同特殊，從小到大備受歧視和打壓，也令海伊深信自己應以哈佛教授身分，盡可能協助海德。

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基於對舒曼的「愛情」、對海德的「友情」，還有對舒曼腹中孩子的「責任感」，海伊開始私心幻想把兩家人拉在一塊：讓前妻珍妮佛與三個孩子組成的家庭，以及他和舒曼、海德未來建構的「另類家庭」相互結合，所有人共聚一堂，和平共處。「我有個瘋狂想法，覺得大家應該可以合得來，珍妮佛也像我一樣地喜歡她們，」海伊對媒體透露。

但現實裡，當然完全不是那麼一回事。2016年1月，海伊接到海德來電，表示舒曼已產下他的兒子。海伊要求探視母子兩人，遭到舒曼峻拒；但於此同時舒曼和海德卻又展開了一系列、長時間的情感勒索，不斷發訊譴責海伊和前妻糾纏不清，迫使舒曼孤獨產子，產後還併發了癌症舊疾；而海德同時肩負了照顧新生兒和患病母親的責任，也觸發了自身憂鬱症，一度企圖尋死。

但海伊教授不斷遭受騷擾，花費大量心神在兩個女人身上，又令前妻珍妮佛這一邊同樣瀕臨崩潰。雖然海伊和前妻已經離異，但珍妮佛仍然把海伊的新戀情視為難忍的「背叛」行為；更重要的是，從珍妮佛更為客觀和務實的角度來看：這一對破壞她家庭的程咬金，無論是前後矛盾的說詞，還是詭異的行徑，都像極了詐騙集團。

整個2016年，舒曼和海德對海伊教授的電話、簡訊、信函騷擾不斷，每每以孩子的監護權和生命要脅，要求海伊與前妻分居，甚至有兩度兩人直接闖入海伊與前妻的家中，大吵大鬧，直到警方趕到處理，才勉強化解。


每次衝突過後，海伊都會好言安撫，暫時讓兩個家庭的問題平息下來。但到了2017年夏天，珍妮佛帶著三個孩子遠赴西班牙避暑時，突然接到了一封鄰居寄來的電子郵件，告訴她：她的房子已在一夕間被人搬個精光。


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