美中高級別貿易談判「雙十節」在華府舉行！趕在調高關稅前夕

▲劉鶴（左）與美國貿易代表萊特海澤（右）及財政部長梅努欽（中）交談。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國財經媒體《CNBC》報導，根據三個知情消息人士指出，美國與中國的新一輪高層級貿易談判將在10月10日、11日兩天，於華府舉行，正好是川普將調高中國商品加徵關稅幅度的前夕。川普先前受訪時也表示，貿易協議會「比想像中更快達成」。

CNBC報導提到，其中一名消息來源表示，中方將由中國國務院副總理劉鶴率領團隊代表。不過，目前美國貿易代表署、財政部和白宮皆尚未回應此消息。

川普政府的官員在先前表示，他們預期在下個月，美中雙方就會恢復之前因陷入僵局而中斷的貿易談判。在25日的聯合國大會上，川普與其他各國領導人針對委內瑞拉問題舉行多邊會談時，他告訴記者，中國的領導人「極度想要」達成協議，「它會成真的，比你想像的更快」。

中國商務部一名發言人則在26日表示，中國已經向美國購買了「相當數量」的黃豆和豬肉產品，並準備迎接下一輪會談。CNBC分析，這顯示了兩國的關係比起一個月之前，明顯已經改變，當時北京聲稱，會暫停購買美國的農產品。

美方原定在10月1日起對價值2500億美元的中國商品加徵關稅從25%調到30%，川普在9月時發文提到，因應「中國的要求」，將日期延後到10月15日。若消息屬實，貿易談判將會在這項措施實行前舉行。

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