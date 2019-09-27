換新iPhone好簡單！舊機放旁邊「無縫接軌」　LINE對話記錄也全複製

▲iPhone新機來了，要如何轉移看這邊 。（圖／記者洪聖壹攝）

記者錢玉紘／綜合報導

已經有許多果粉陸續拿到新的iPhone，想要「無縫接軌」把資料轉移到新手機，其實相當簡單，只要拿舊機放旁邊就好。就連最常傳出災情的LINE帳號也可以轉移，所有對話紀錄都能保存，輕鬆使用新手機。

首先從iPhone本身資料開始，只要是iOS 11以後的版本，舊換新超簡單，只要把新手機開機放在原來的手機旁邊，螢幕就會自動跳出指示，詢問是否要用舊機Apple ID來設定新iPhone。選擇「從iPhone傳送」或是「從iCloud下載」後，幾分鐘後，就可以把舊機上的聯絡人、個人化設定、連接的藍牙裝置資料、Apple Watch設定、Apple Pay卡片，以及所有App都直接複製貼上到新機上。

▲iPhone快速轉移到新機。（圖／Apple官網）

另外，最常被批評的LINE帳號轉移部份，今年開始也有了簡單的全新流程。LINE版本更新到9.2.0（含）以上後，在轉移之前，先確定帳號已綁定「電話號碼」與「電子郵件」，並記住密碼，接著到「設定」、「移動帳號設定」，把「移動帳號」功能打開，就可以在36小時內將帳號移動至其他手機。

▲LINE帳號轉移之前，先綁定好手機號碼和電子郵件，並記住密碼。（圖／記者錢玉紘翻攝）

▲打開「移動帳號」功能，就可以在36小時內將帳號移動至其他手機。（圖／記者錢玉紘翻攝）

而如果是iPhone者的話，會更加簡單，傳送到新手機之後，只要完成帳號密碼的認證，備份的對話紀錄就會完整保留，再也不怕找不到先前的談話內容。

另外，在Apple Pay中有加入日本交通用的「西瓜卡」（Suica）功能的話，必須要在舊機中先移除，新手機裡才會有原本的西瓜卡選項與餘額，重新綁定之後，就可以再次使用了。