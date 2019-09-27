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老外下樓等餐還給30元小費　離去背影暖炸外送員：他右小腿是義肢

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記者黃翊婷／綜合報導

部分民眾叫外送會額外給予外送員一筆小費，一名網友27日在臉書《靠北UberEats》分享自己的親身經歷，內文提到，當時剛好是自己下線前的最後一單，抵達目的地時看到顧客是一名老外，對方不僅自己下樓等餐，還給了30元的小費，「我望著他離開的背影，看到他右小腿是義肢」，雖然這只是一個小小的舉動，卻讓他覺得十分暖心。

硬幣、30元、新台幣。（圖／記者黃翊婷攝）

▲原PO送餐拿到30元小費，但最讓他感動的是顧客的貼心。（圖／記者黃翊婷攝）

原PO提到，當天抵達送餐地點時，看到一位老外在大樓大廳等著，兩人一對上眼，對方馬上亮出手機，他當下還慌亂到不知道是要說中文還是英文，沒想到對方接過餐點之後，還掏了30元給他，「因為這不是現金訂單，讓我錯愕了一下，下一秒才意識到這是給我的小費。」

請繼續往下閱讀...

原PO反應過來後立即用英文答謝「Thank You」，之後望著老外離開的背影，這才發現對方的右小腿是義肢，「當我拿著30元，雖然這只是小錢，但這是對外送員很大的鼓勵，而且他並沒有因為不良於行，就要外送員送上樓，這讓我今天（事發當天）下線後心情無比滿足。」

老外下樓等外送還給30元小費。（圖／翻攝自Facebook／靠北UberEats）

▲網友分享自己送餐遇到老外的經驗。（圖／翻攝自Facebook／靠北UberEats）

其他網友看了也紛紛留言表示感動，「之前送去西門町，一上樓走出電梯，一位老外就已經在門口等我了，而且超有禮貌的」、「老外真的都是自己下來拿，上次送鄭和南路（高雄），一名老外帶著4個小朋友一直在大樓門口等我，那時候還是下雨的天氣，看了真的很感動」。

其實，對於UberEats的外送小費到底要給多少才合理，今年3月就有網友在PTT提出來討論，有些人覺得可以看情況給整數，但也有人認為應該要多給一成。UberEats官網上則載明，一般來說訂單費用並未包含小費，也沒有硬性要求顧客一定要給，當然，除了小費之外，每次訂餐後的體驗評分才是重點，這就和為Uber行程評分一樣。

▼UberEats並未硬性規定顧客一定要給小費。（圖／翻攝自UberEats官網）

老外下樓等外送還給30元小費。（圖／翻攝自UberEats官網）

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