改槍南霸天嗆「技術勝兵工廠」！走火射穿徒弟肚...大小腸破裂

▲「改槍南霸天」潘志宗。（圖／鏡周刊）

記者錢玉紘／綜合報導

綽號「白目宗」的潘志宗以改造槍械技術出名，有「改槍南霸天」的稱號，還自稱「技術比菲律賓兵工廠厲害」，不過先前教導徒弟王男的時候，意外擦槍走火，把王男肚子轟穿，導致其大小腸破裂。他被警方查獲逮捕，台中地院審理後，潘坦承犯行，一審遭判刑7年，二審維持原判決。

判決書指出，2017年8月19日，潘志宗帶著5把改造手槍與子彈，到台中徒弟的住處，教對方子彈技術，當場示範製造2發子彈，隨後，在展示自己帶來的改造手槍時，不小心走火，直接射中王男的肚子，導致王男大小腸破裂。潘男在案發後逃回屏東，還把槍彈藏在檳榔園和木材堆內。

台中市警方獲報，在去年4到5月間三度搜索，在其住處搜出改造90手槍子彈83顆、半成品子彈59顆、散彈槍子彈一顆、槍身3把、彈匣5個、槍管、滑套、撞針，以及鑽孔機等各式改造槍械工具及火藥等證物，後來又在其檳榔園工寮內起獲改造貝瑞塔90手槍1把，子彈2發。

潘男接受偵訊時，態度相當輕浮，並向辦案人員表示，他技術精良，買家試射後都直誇「不輸菲律賓土造槍械兵工廠」。他甚至表示，去年3月被高雄市保大警員追捕擊斃的通緝犯陳弈丞，是他「麻吉」的弟弟，當時陳在駁火過程中卡彈，被開槍擊斃，如果陳男當時用的是他改造的槍枝，就不會卡彈，最後「死的是警察」。

訊後全案依槍砲罪嫌移送地檢署後，檢察官聲押獲准。台中地院日前開庭審理時，潘男坦承有犯行，一審判刑7年，二審則維持原判決，可再上訴。

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