OL挽腥夫「砸240萬找徵信小四色誘」　90天後仍情比金堅…消保官也替她哭哭

▲辣模Denka日前體驗徵信社的工作。（示意圖／翻攝YouTube／周荀）



記者葉國吏／綜合報導

一位OL為了挽回外遇先生，竟異想天開砸240萬元，委託徵信社找小四破壞先生跟小三的感情，結果3個月後先生跟小三仍然感情堅定，OL認為徵信社沒有達成任務要求退費遭拒，業者拒絕，向消保官申訴也沒用，讓OL最後可能人財兩失。

根據《自由時報》報導，宜蘭一位人妻OL，在今年5月發現先生外遇養小三，她為了挽回先生的心，拿出所有存款、貸款100萬，湊出240萬委託徵信業者。徵信業者打算找一位小四去誘惑先生，並破壞先生跟小三的感情，豈料3個月過去，先生跟小三感情依舊，讓OL相當不滿要求退費。

▲人夫外遇小三，就算有小四也感情不變。示意圖非當事人。（圖／記者黃克翔攝）

徵信業者當然拒絕退費，OL找消保官申訴，消保官調查後認為，OL跟徵信業者只是委任關係，並沒有明訂要捉姦或小四一定要破壞成功。加上徵信業者沒有定型化契約範本，價格也隨成本浮動，無法以消保法對徵信業者開罰。

消保官坦言，由於徵信業者無定型化契約範本，就算契約內容對消費者不公平，也難以調解。就算OL要對簿公堂，也難討回。OL的最後下場可能就是人財兩失。

►人財兩失的妳還是要好好愛自己

