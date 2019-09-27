偷吃懷孕人妻！小王放話：這招出去絕對嚇死大家　對上軍人夫慘敗

記者黃翊婷／綜合報導

職業軍人阿強（化名）意外發現妻子在2018年8月間偷偷瞞著自己，與馬姓男子發生性關係，兩人的聊天內容還提到墮胎，「要趕快先把肚子用掉」、「我真的快被逼瘋」等話，驚覺被戴綠帽，氣得一狀告上法院，要求賠償100萬元的慰撫金。不過，台中地院法官衡量雙方財力之後，裁定賠償30萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲馬男帶著阿強懷孕的妻子到旅館開房間。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

阿強在判決書中主張，馬男明知妻子已婚且懷有身孕，仍在2018年8月間將人帶到旅館發生性關係，後來他發現妻子神情有異，經過多次詢問都沒有結果，後來無意間看到平板電腦內的對話訊息，這才發現他們已經交往一段時間，妻子見偷吃的事情瞞不住了，最後坦承外遇，他則決定向小王提告求償100萬元。

而被指控為小王的馬男坦承偷吃人妻，但辯稱，阿強主張因為這件事情受到極大的精神痛苦與焦慮，甚至導致失眠需要吃藥治療，可是他與阿強之妻只交往1到2個月，期間發生一次性關係，這樣就要求賠償100萬元，實在太超過了，加上他只是一名普通勞工，收入不高，名下無房無車，還有雙親需要扶養，真的沒有能力負擔這筆賠償金。

▲法官認為馬男並未主動教唆人妻墮胎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

台中地院法官調閱馬男與人妻之間的對話，發現是女方先傳訊息說，「還是要趕快先把肚子用掉……我真的快被逼瘋，馬上得憂鬱症，命真苦」，男方才回答，「我不希望妳不開心，我怕妳離（婚）不成，也不是為了我……開大絕招，去私人診所拿藥，有這種管道的，這招出去絕對嚇死大家」，可見並非是馬男主動教唆人妻墮胎。

法官認為，馬男在刑事方面被判刑2月，日前已經執行完畢，調解時也同意賠償50萬元，但阿強堅持求償100萬元，考量到雙方身分、地位、財產狀況等差距，最後裁定馬男應賠償30萬元較為適當，全案仍可上訴。

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