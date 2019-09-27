【瑪法達談星】十二星座09.25~10.01運勢！異中求同、步步驚魂

圖文／鏡週刊

秋意微涼，「天秤座之月」步入太陽、月亮、金星、水星，四星拱照的全盛期，卻遇上冥王星與金星、水星的角衝警示，這其中帶有一點冥王星負面象徵的算計、機謀、偏執與理盲。也為天秤座星座氛圍原本的公平正義、理性對話與和解共識帶來陰影。容易因誤會而吸引、因理解而分手的幸福危機期。

重大星象事件有：9月25日的一級吉兆—「歲星╱水星六合」、一級警示—「金星╱土星角衝」；9月26日的一級警示—「水星╱冥王星角衝」；9月29日「天秤座新月」（農曆初一）登場；與9月30日的一級警示—「金星╱冥王星角衝」。

就星象意義解讀，冥王星先後與水星、金星角衝，且負訊號略居上風的這段期間，這段「天秤座之月」將一度出現金星、水星、月亮與太陽四星齊聚的盛況，天秤座星座調性象徵的外交協商、理性對話與衝突解決，預期在啟動過程中，恐遭遇上述不少負面衝擊與拉扯。

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財經方面，財星仍停天秤座，且星象財經訊號負多於正的本週，中美經貿角力與交涉（天秤座議題）仍是最大關切議題。「冥王星效應」帶來的負面衝擊，則易讓市場情緒從先前的混沌曖昧，轉向偏執與極端，投資人宜避開風暴、審慎為上。

就個別星座而言，年度星象警訊再度加重力道、聲勢蓋過吉兆的本週，負面的厄星「冥王星效應」帶來一抹令人窒息與盲目的偏執。出爐最新當運星落到「射手座」：守護星與事業星及幸運星金星相繼呈一級吉兆，事業即將有一番符合志趣、專業與市場性的崛起機緣，財力與情感也在這波幸運潮中同步翻紅。

好運緊追在後的當屬，守護星先與歲星呈吉兆，再與冥王星呈警兆，站上年度英雄梟雄指數最高的雙子座，是今年事業與情感最閃亮、最難忘的精彩時段；好運第三的是水瓶座，四星助攻的事業旗艦月高點，是團隊發威、專業到位，且有高飛晉升機會的幸運期。

本週運勢欠佳的星座落在天蠍座。正值個人全年相對低點，又逢連番逆風衝擊，頗有屋漏逢雨的無言，記得給自己加油打氣，一切會很快過去。

星座排行

射手座：喜事成雙、心想事成、一帆風順（好事最多）

雙子座：寵愛一身、名利雙收、炙手可熱（鋒頭最健）

水瓶座：高瞻遠矚、鴻圖大展、合作無間（事業最旺）

處女座：不虛此行、物超所值、本小利多（收穫最豐）

愛情運：★★★☆

金錢運：★★☆

事業運：★★★

★★★★★為滿分，☆為0.5分

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