【瑪法達談星】09.25~10.01火象星座！射手翻身啦　有高升獲獎之喜

牡羊座、獅子座、射手座，本週（09.25~10.01）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

牛刀小試，左右逢源。事業星甫由逆轉正、且事業吉兆連連的這段期間，有舞台、有實力，還有滿意團隊，事業終極目標與現實的距離，變得更近了。值得慶賀的是，持續了近半年的生涯煩惱、失落或停滯，終於淡出，有擦亮招牌、擔綱幹部或很多生力軍加盟的新氣象。有接案簽約、力作出爐之喜。財力大進小出。愛情是雙向的幸福航道。

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♌獅子座（7月23日至8月22日）

速戰速決，險象環生。不確定風險大增的這段日子，周遭人事變化加速，潮起潮落在彈指之間。速度決定一切。危機處理尤需當機立斷、快刀斬麻，還須提防小人暗箭或爭議是非。事業短打快攻、另闢新路線、打破舊框架有成，卻也得獨力承擔各界期許與批評，毀譽參半。宜靈活穿梭、避開主動開戰。荷包意外失血。愛情是打翻一地的調味料。

♐射手座（11月22日至12月21日）

喜事不絕，眾志成城。守護星相繼與事業星、金星呈吉兆的這段日子，工作、學業、財富與情感頻傳捷報，一掃近幾週來的氣悶，滿意指數勁揚。正值年度「人氣指數」高峰期，號召力、動員力、組織力或吸引力等人際魅力將為職場帶來極大加值優勢，近期得天時地利機緣巧合之便，事業將有大作啟動。大趨勢看得精準，硬實力也有相當口碑，還有不錯票房基礎，只要鎖定目標、選定戰場，勝率不低。將有大合作案上門或高升入選獲獎之喜。財力回升反映身價，小有破財。愛情是幸福超導體。

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