【瑪法達談星】09.25~10.01土象星座！處女四星拱照　招財運衝高

金牛座、處女座、魔羯座，本週（09.25~10.01）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

可圈可點，瑕不掩瑜。守護星與歲星呈吉兆、間雜若干小風小浪的這段日子，可望以腳踏實地、埋頭苦幹贏得尊敬與肯定。把平凡而單調的事做好，小題大作、盡善盡美，也是一種成就。事業經營任勞任怨、盡心盡力，比對手更耐操、更耐煩、更耐久，細節處定高下，只要贏得大獎，小失幾分何妨。宜提防浪費破財。愛情是幸福最適濃度。

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♍處女座（8月23日至9月22日）

雲開霧散，因禍得福。功利目標實現率持續高居年度頂峰的這段日子，拜財富宮四星拱照之賜，除了招財運衝高，也是物質收穫等世俗目標滿足度較大的時段。只是，先前走過留下的某伏筆，恐成為理盲或偏執者攻擊的理由。事業隱患、誤會或包袱可望順利化解與澄清，柳暗花明、趁勢逆轉主客之勢。中獎發財有望。愛情是守候更是執念。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

再接再厲，責無旁貸。守護星逆行甫轉正、卻與金星角衝的這段日子，會有整軍再起的二度機會。只是贏得入場門票，卻不保證一路平順無阻、奮鬥毫無挑戰。所幸正值年度事業衝刺月，比之同儕，事業宮擁有最多吉星護駕，儘管壓力與地雷既大又多，不僅較先前應對更有經驗，也擁有更多有利籌碼。財務略嫌吃緊。愛情是空白考卷。

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