【瑪法達談星】09.25~10.01風象星座！雙子「發光發熱指數」飆破雲端

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（09.25~10.01）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

風雲際會，群雄並起。名望宮坐擁四星輝映的這段期間，「發光發熱指數」直衝雲端，是年度之最。不少人可望在某事件或某風潮推擁下，快速從沒沒無聞瞬間爆熱，轉身而為閃亮新星。事業能見度高、話題性足，事前深謀遠慮、臨陣孤注一試。而老天眷顧，儘管風險奇高，但卻也能做出一番很有英雄感與耀眼光環的成績。時勢造英雄，頗有鶴立雞群、應勢而出的意味。行事犀利度大增，暗中較勁互有勝負，負面聲量不容小覷。投資靈感與行動相輔相成，理財頗有斬獲。愛情是道幸福極光。

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♎天秤座（9月23日至10月22日）

得天獨厚，履險如夷。本命宮一度湧進四大吉星簇擁、氣勢登上年度之最的這段期間，手握雄厚資源與主導優勢，短期內儘管有超大吉兆臨門，卻同時也迎來大大小小不同程度的僵局與痛苦。得站在火線概括承受所有毀譽與重擔。事業在集體運作與獨立作業間猶豫，有足夠實力與籌碼防堵不利衝擊。有突增額外開銷。愛情是做回自己。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

合縱連橫，蒸蒸日上。事業前景看好、且將迎來若干變動與大好消息的這段日子，某結盟關係由分轉合，有深化或優化跡象，原本仍有保留或矛盾的組合，也頗有盡釋前嫌、各取所需的意味。事業跨越艱險關卡，朝攻頂之路持續邁進，並將在近期收割一波燦爛榮景。官運考運續強。理債、節用有方，正偏財都有斬獲。愛情是種信賴飛翔。

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