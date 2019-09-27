【瑪法達談星】09.25~10.01水象星座！雙魚事業正值關鍵轉型　要懂得鴨子划水

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（09.25~10.01）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

鬧中求靜，回歸初心。心情沉澱、想法變得實際的這段期間，面對周遭人事無常、世事紛亂，對身邊眼前的人事物更能珍惜，也更懂得把握當下。眾鳥在林，不如一鳥在握。與其記掛遙不可及的目標，不如充實基礎、強化專長。事業儘管仍多包袱，也缺乏衝刺力道，但在特定領域仍享主場優勢。財運先進後退，扯平。愛情是幸福的座標。

請繼續往下閱讀...

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

欲振乏力，天人交戰。守護星先後與兩吉星角衝的這段期間，正值氣場與鬥志相對低點，療癒身心、收拾殘局或充電備戰意味濃厚。有爭執糾紛、遇人不淑、遭人情緒勒索或有理說不清之類的煩惱。工作在完成階段性任務後，頗有功成身退的衝動，暫時退居二線。健康與抵抗力有必要注意。財運不濟，提防上當失財。愛情是銀河遙望。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

厲兵秣馬，枕戈待旦。「大智若愚指數」居高不下的這段期間，有欺敵的防護偽裝，實力與抱負遠較外表強大。事業正值關鍵轉型，各式難題、磨練與挫折雖然好發率相對較高，卻也是激發鬥志、衝出潛能的重要推手。鴨子划水、私下苦練，只要持續進步、不重蹈覆轍，翻轉情勢是極有可能的。收支有餘，財運改善。愛情是一座安靜的活火山。

►【瑪法達談星】09.25~10.01火象星座！射手翻身啦 有高升獲獎之喜

►【瑪法達談星】09.25~10.01土象星座！處女四星拱照 招財運衝高

►【瑪法達談星】09.25~10.01風象星座！雙子「發光發熱指數」飆破雲端