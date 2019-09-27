旺旺中時民調：蔡英文39.1％狂吸中間選民　領先韓國瑜25.4％

▲蔡英文的民調支持度上升至39.1％。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

2020總統大選藍綠選情逐漸升溫，依據《旺旺中時》27日公布的最新民調顯示，總統蔡英文的支持度達39.1％，國民黨總統參選人韓國瑜則是25.4％，兩人之間的差距拉升至13.7個百分點，這同時也是創下蔡英文8月以來的支持度新高。

《旺旺中時》2020總統大選最新民調數據顯示，蔡英文的支持度達到39.1％，韓國瑜25.4％，前副總統呂秀蓮2.4％，新黨總統參選人楊世光0.3％，其他人選1.0％，都不支持者為5.7％，未表態者19.9％，不投票者則為6.1％。

▲韓國瑜的民調支持度呈現停滯狀態。

由於韓國瑜的民調支持度從9月開始就一直維持在25％左右，在同一體系的調查中，今年8月6日蔡英文與韓國瑜的民調差距只有2.6個百分點，如今差距卻拉大到13.7個百分點，可見目前不少中間選民都選擇投給蔡，才會讓韓的民調處於停滯的狀態。

不過，值得注意的是，雖然韓國瑜的民調卡關，但在政黨支持度方面，國民黨以29.5％領先民進黨24.6％，其次則為台灣民眾黨9％、時代力量5.1％、親民黨1％，顯見小黨正在瓜分民進黨的選票，國民黨則比較不受影響。

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