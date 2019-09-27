熟女控水電工每周性侵！親密對話「給我秀秀」打臉...逆轉不起訴

▲熟女控水電工性侵，原來是前男女朋友，案情逆轉。（圖／示意圖／123RF）

記者錢玉紘／綜合報導

新北一名廖姓水電工遭到女性顧客指控，趁著到府維修的時候性侵，之後還「每周一次」頻繁下手，被對方控告。但是在出庭時，廖男始終否認有性侵，並稱兩人曾是男女朋友，秀出分手前的甜蜜LINE對話紀錄當證據，新北地檢署調查後，才以不起訴處分還他清白。

控告廖姓水電工的是一位40多歲的熟女，她指控，去年7月中，廖男到她家修電線，突然就把她拉到房間裡，不顧反抗強吻，硬是性交得逞，之後更每周一次到家中性侵她，一直持續到10月中，今年3月也對她指侵。

不過，廖男到案時表示，與熟女曾是男女朋友，去年7月交往，到今年4月分手，因此被指控的性行為都是雙方合意，沒有強迫或是性侵。檢方調查兩人之間的LINE對話紀錄後發現，有許多親密對話內容，例如「幹嘛這樣吃醋了嗎？」、「你有沒有給我秀秀」、「這種秀秀人家不要」、「是你想我吧」等，兩人也在3月時計畫一起出遊。

熟女反駁，秀出4月傳的LINE對話紀錄中有「我在派出所要告你強姦」、「我哭很久，我也把一開始你侵犯的事一五一十的說了」、「我不再吞忍包容害怕男友知道」等語，證實有被性侵。

不過，女子也承認，某次廖男到家中修完電線之後，有打電話問朋友「工錢怎麼算」，對方說請喝料就好。檢方認為，女子案發後第一時間並未報警，反而是先問怎麼算錢，不符常情。此外，女子若是被性侵，按常理應不會再讓對方來住處修水電，但她卻一再讓廖男前往，也有違常理。由於全案僅有女方單一指述，缺乏其他具體事證，檢方以不起訴處分。

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