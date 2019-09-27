北北基等5縣市大豪雨！米塔颱風最快今生成　預測路徑曝「緊貼台灣北上」

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到水氣移入影響，氣象局針對宜蘭發佈大豪雨特報；北北基花大雨特報。另外，米塔颱風最快在今晚成形，目前預測路徑為先西北西前進，最後在琉球一帶北轉撲向日本。不過預報員提醒，若北轉角度太小，米塔颱風的暴風圈會非常接近台灣陸地。

中央氣象局預報員張承傳指出，今(27)日受到台灣東方海面水氣不斷移入關係，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區仍容易出現陣雨，大台北平地的降雨會更為明顯，而桃竹苗及花東也有局部短暫陣雨。

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▲宜蘭縣發佈大豪雨特報。

氣象局持續發布豪雨特報，提醒宜蘭容易有局部豪雨或大豪雨發生，而新北、基隆、花蓮地區及台北山區也有局部大雨發生機率，請多加留意，至於中南部仍可維持多雲到晴，午後山區局部短暫陣雨的天氣。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，明(28)日至下週二(1日)上半天仍受東北風影響，北部、東北部有局部短暫雨，北海岸、東北部及北部山區降雨較明顯，應注意。下週三、四(2、3日)各地轉乾，為晴時多雲、「秋高氣爽」的天氣；白天微熱、早晚微涼，午後南部山區有零星降雨。

▲雷達合成回波圖。

另外，吳德榮表示，今(27日)晚至明日、菲律賓東方海域的「熱帶低壓」有發展成颱的機率（若被命名，則是第18號颱風「米塔」)。由於「太平洋高壓」的模擬強度偏弱，故其系集成員的路徑大致先向西北西；4天之後，大約在台灣東側至琉球一帶北轉，再轉向東北撲向日本。

▲根據目前資料來看，米塔颱風在10月1日會緊貼台灣東部北轉。

預報員張承傳則表示，米塔颱風目前看來最快明天生成機率比較高，提醒如果米塔未來北轉角度不夠大，不排除其暴風圈會接觸到台灣陸地。根據中央氣象局風場圖來看，以目前的觀測資料顯示，米塔颱風在10月1日時北轉，不過暴風圈緊貼著台灣東部北上，10月2日甚至緊貼東北角陸地。

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▼由於「太平洋高壓」的模擬強度偏弱，故其系集成員的路徑大致先向西北西，4天之後，大約在台灣東側至琉球一帶北轉，再轉向東北撲向日本。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）