《紐時》：舉報通烏吹哨人是「CIA男性幹員」，曾在白宮工作

▲川普與烏克蘭總統澤倫斯基在聯合國大會上進行場邊會談。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

吹哨人爆料川普總統「通烏」的事件越演越烈，聯邦眾議院情報委員會在26日公開所有舉報內容。《紐約時報》則報導指出，神秘的吹哨人是一名中央情報局（CIA）的男性幹員，但吹哨人律師和CIA都拒絕透露相關消息。

《紐約時報》指出，根據3名熟知其身分的消息來源表示，吹哨人士一名男性，曾經在白宮工作，之後又回到CIA。報導中分析，從吹哨人的舉報內容可以看出，他是一名訓練有素的分析家，且相當了解美國對歐洲的外交政策，明顯熟悉烏克蘭的政治，且有一定程度的法律知識。

於吹哨人的專業知識和背景，可能會讓國會議員更加相信其舉報川普的內容，反之會減少是「誤會一場」的懷疑，根據文件，他並非直接聽取川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的通話。

吹哨人的首席代表律師巴卡傑（Andrew Bakaj）則拒絕回應他是否為CIA的幹員，並表示這樣會讓吹哨人陷入危險，「公布任何可識別或辨認出舉報人身分的資訊都是令人擔憂的，吹哨人有權匿名」。CIA代理局長馬圭爾（Joseph Maguire）的發言人則指出，保護吹哨人身份是他們的首要任務，「我們必須保護有勇氣舉報在職場不當行為的人」。

馬圭爾在26日的聽證會上則表示，他並不知道吹哨人的身分為何。

▲白宮公布川普與澤倫斯基的通話紀錄。（圖／路透）

聯邦眾議院情報委員會26日公開吹哨人的舉報內容，指控川普濫用總統權力。在通話中，川普向澤倫斯基施壓表示，烏克蘭政府應該要去「調查看看」前副總統拜登（Joe Biden），因為拜登曾掩蓋烏克蘭政府對其兒子的調查。白宮還試圖「封鎖」這通電話會談的文本，顯示白宮明白此事的嚴重性。

川普也在推特上罵道，「這是個公布二手資訊的舉報人？又是一個假新聞故事，看到這通非常棒、沒有施壓的通話內容了嗎？又是一場獵巫！」