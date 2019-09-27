品觀點民調：蔡英文支持度40.3％、韓國瑜25.9％　討厭度韓達43％

▲在《品觀點民調中心》歷次調查中，蔡英文的支持度首度突破四成。（圖／記者季相儒攝）

記者黃翊婷／綜合報導

2020總統大選藍綠陣營皆已底定人選，根據《品觀點》26日公布的最新民調指出，力拚連任的總統蔡英文支持度首度突破四成，以40.3％領先國民黨總統參選人韓國瑜的25.9％，雙方差距達14.4個百分點。

《品觀點民調中心》調查，韓國瑜的支持度並未隨著國民黨團結、鴻海創辦人郭台銘退選而上升，甚至連續下滑3週，由30.5％下降至27.1％，再跌至本次調查的25.9％；反觀蔡英文，支持度從8月開始由黑翻紅，一路都維持在36.6％以上，在最新調查中甚至首度突破4字頭，來到40.3％。不過，仍有17.3％的民眾尚未決定要投給誰，另外還有16.5％的民眾兩邊都不支持。

▲民眾對韓國瑜的討厭度達到43.0％。（圖／記者洪正達攝）

值得注意的是，假如前立法院長王金平也投入選戰，韓國瑜的支持度會降至24.9％，蔡英文則是37.8％，王金平為6.7％；若換成是呂秀蓮與蔡、韓對決，3人的支持度分別為蔡英文38.7％、韓國瑜25.4％、呂秀蓮4.0％。可見不論是在哪一種組合之下，蔡英文的支持度目前都是遙遙領先其他人。

至於總統候（參）選人討厭度分析方面，有43.0％的民眾投給韓國瑜，23.5％投給蔡英文，14.8％投給台北市長柯文哲，13.8％投給前副總統呂秀蓮，12.1％投給王金平。

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