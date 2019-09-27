　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

品觀點民調：蔡英文支持度40.3％、韓國瑜25.9％　討厭度韓達43％

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統蔡英文參訪「圓展科技」。（圖／記者季相儒攝）

▲在《品觀點民調中心》歷次調查中，蔡英文的支持度首度突破四成。（圖／記者季相儒攝）

記者黃翊婷／綜合報導

2020總統大選藍綠陣營皆已底定人選，根據《品觀點》26日公布的最新民調指出，力拚連任的總統蔡英文支持度首度突破四成，以40.3％領先國民黨總統參選人韓國瑜的25.9％，雙方差距達14.4個百分點。

《品觀點民調中心》調查，韓國瑜的支持度並未隨著國民黨團結、鴻海創辦人郭台銘退選而上升，甚至連續下滑3週，由30.5％下降至27.1％，再跌至本次調查的25.9％；反觀蔡英文，支持度從8月開始由黑翻紅，一路都維持在36.6％以上，在最新調查中甚至首度突破4字頭，來到40.3％。不過，仍有17.3％的民眾尚未決定要投給誰，另外還有16.5％的民眾兩邊都不支持。

▲▼韓國瑜前鎮分局慰勞員警並頒發破案獎金。（圖／記者洪正達攝）

▲民眾對韓國瑜的討厭度達到43.0％。（圖／記者洪正達攝）

值得注意的是，假如前立法院長王金平也投入選戰，韓國瑜的支持度會降至24.9％，蔡英文則是37.8％，王金平為6.7％；若換成是呂秀蓮與蔡、韓對決，3人的支持度分別為蔡英文38.7％、韓國瑜25.4％、呂秀蓮4.0％。可見不論是在哪一種組合之下，蔡英文的支持度目前都是遙遙領先其他人。

至於總統候（參）選人討厭度分析方面，有43.0％的民眾投給韓國瑜，23.5％投給蔡英文，14.8％投給台北市長柯文哲，13.8％投給前副總統呂秀蓮，12.1％投給王金平。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
北北基等5縣市大豪雨！米塔颱風最快今生成　路徑「緊貼台灣北上
通過《台北法案》後　美亞太副助卿兩周內訪台：對索、吉兩國失望
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜太恐怖！黃創夏曝軍公教「含淚投票2.0」給最痛恨的蔡英文

品觀點民調：蔡英文支持度40.3％、韓國瑜25.9％　討厭度韓達43％

韓國瑜太恐怖！黃創夏曝軍公教「含淚投票2.0」給最痛恨的蔡英文

郭台銘堅持退黨！藍委建議：國民黨應誠心向他致歉

美參議院通過「台北法案」！　韓國瑜競辦表謝意：若當選將全力拚外交

不忍一人害全黨！沈富雄獻策韓國瑜「求救朱立倫」　保證選情豬羊變色

韓國瑜國政團端能源政見　綠盟痛批：一下野就稱要減煤

高市議會6點下班錯了嗎？　李昶志爆陳菊時期5點21分就散會

「郭家軍」蔡沁瑜現身桃園公益秀　如何接地氣受關注

區長和議員談戀愛傳喜訊　鄭文燦笑：line發早安圖露端倪

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

存款剩1170！村長媽「接手扛家」 己不富裕...卻暖助精障母子20年

《看臉時代》翻拍陸劇！　 男主角是《復仇筆記》19歲朴所羅門

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

林宥嘉新歌《少女》甜到蛀牙！　「MV女主角是我的老婆」

【社畜時代】千萬別跟老闆拼輸贏！ 你永遠都是慘敗的一方！｜特別篇EP.3｜

品觀點民調：蔡英文支持度40.3％、韓國瑜25.9％　討厭度韓達43％

韓國瑜太恐怖！黃創夏曝軍公教「含淚投票2.0」給最痛恨的蔡英文

郭台銘堅持退黨！藍委建議：國民黨應誠心向他致歉

美參議院通過「台北法案」！　韓國瑜競辦表謝意：若當選將全力拚外交

不忍一人害全黨！沈富雄獻策韓國瑜「求救朱立倫」　保證選情豬羊變色

韓國瑜國政團端能源政見　綠盟痛批：一下野就稱要減煤

高市議會6點下班錯了嗎？　李昶志爆陳菊時期5點21分就散會

「郭家軍」蔡沁瑜現身桃園公益秀　如何接地氣受關注

區長和議員談戀愛傳喜訊　鄭文燦笑：line發早安圖露端倪

賴清德表態挺蔡英文　卓榮泰特別感謝：這是團結關鍵

楊紫瓊與亨利高汀再合體　《去年聖誕節》霸氣演「龍后」的老闆

新婚人妻激戰夫雙胞胎大哥　懷孕嚇壞「不知爸爸是誰」

日職／日媒曝王柏融隱瞞左腳傷勢　恐影響世界12強參賽

吃火鍋必備！專家揭「貢丸」製成：Q彈關鍵靠一招

舉重世錦賽／變性人哈伯德男子退休　闖女子87公斤決賽

北北基等5縣市大豪雨！米塔颱風最快今生成　預測路徑曝「緊貼台灣北上」

《紐時》：舉報通烏吹哨人是「CIA男性幹員」，曾在白宮工作

2019周年慶保養組必買明星商品「加大容量版」　21個品牌一次盤點

品觀點民調：蔡英文支持度40.3％、韓國瑜25.9％　討厭度韓達43％

金鐘54／台北「蛋黃區」都有他的房！憲哥投資房產　一條街超狂買10戶

目睹紫色絲襪裸屍！女友慘遭「極端凌虐」後扔樹林　網邪笑：案情不單純～

政治熱門新聞

黃創夏曝軍公教「含淚投票2.0..

美通過台北法案！韓國瑜：若當選..

大港開唱諷韓像「X頭」！韓國瑜..

陸軍269旅士官嚴重燒傷命危

堅持退黨！藍委：國民黨應誠心向..

不滿宋楚瑜失言閃離　黃珊珊觸動..

一人害全黨！大老獻策韓國瑜求救..

品觀點民調：蔡40.3％、韓2..

開箱！王金平被抓包睡褲大腿處「..

李昶志爆陳菊時期5點21分就散..

綠盟批韓國瑜國政團：在野就稱減..

韓粉衝入記者會大罵李喬如「臭三..

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名..

賴清德挺小英　卓榮泰：這是團結..

更多熱門

相關新聞

美通過台北法案！韓國瑜：若當選將全力拚外交

美國聯邦參議院外交委員會，於美東時間25日以口頭表決方式一致通過「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（簡稱為「台北法案」）一事，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室26日晚間發聲明，除了表達最高謝意，同時強調若明年當選總統，會全力促進中華民國外交、捍衛主權。

賴清德挺小英　卓榮泰：這是團結關鍵

郭台銘退黨遭冷處理　蔡：好聚好散

請韓陣營别再消費「朱立倫」

韓當選柯P要吃安眠藥　周錫瑋：柯是不厚道小丑

關鍵字：

民調2020大選2020大選蔡英文2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽的錯

瞞難產妻二寶已當天使　醫師視訊：寶寶好走

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

身分證含1與0　吃Buffet半價

翻盤！張鈞甯道歉　打臉邱澤認愛

王瞳吻戲前晚「和艾成街頭爆激烈口角」！

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

飯店浴缸水變綠黃色！她看「沉積物」秒停手

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

秋田犬長出花花面具　竟奪走牠生命

大媽趁空姐轉身…秒開逃生門　下場GG

更多

最夯影音

更多

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面