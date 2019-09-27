新婚人妻激戰夫雙胞胎大哥　懷孕嚇壞「不知爸爸是誰」

記者黃翊婷／綜合報導

馬來西亞一名人妻匿名在臉書「Kisah Rumah Tangga」投稿，聲稱自己與丈夫的雙胞胎哥哥有一腿，現在雖然懷孕了，但她不知道誰才是孩子的爸爸，想瞞著丈夫，內心的罪惡感卻不斷增加，壓得她快要崩潰，這才決定上網訴苦，拜託大家幫忙想辦法，讓自己未來還能繼續當個好妻子。

▲人妻與丈夫的雙胞胎大哥發生性關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

該名人妻在投稿的文章中提到，她與丈夫已經在一起8年，最近才終於結婚、共組家庭，兩人在這段婚姻關係中並未遇到任何問題，後來丈夫因為工作的關係出差，不在家的期間則拜託雙胞胎大哥幫忙關照，她也因此「淪陷」，與大哥發生婚外情。

人妻無奈地說，她與丈夫的大哥有過肉體關係，兩人清醒後都很懊悔，當丈夫結束工作返家，她就假裝什麼事都沒有發生，繼續過著幸福、恩愛的日子，偏偏就在這個時候發現自己懷孕了，想來想去始終無法確定孩子的父親究竟是丈夫還是大哥，這才決定PO上網訴苦。

▲人妻不知道肚子裡孩子的爸爸到底是誰。

人妻表示，現在她天天祈禱，但心中的罪惡感還是沒有減去，目前只希望一切能夠順利度過，未來她一定會當一名好妻子、好媽媽，盡力彌補犯下的過錯。

不過，由於這名人妻訴說的狀況實在太戲劇化，究竟是真是假，大多數網友都抱持保留態度，但也有人在文章底下留言建議，如果她說的都是真的，不如乾脆直接去醫院驗一驗，「這種事情最好還是誠實說出來，否則再怎麼懺悔也不可能獲得原諒。」

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