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通過《台北法案》後　美亞太副助卿兩周內訪台：對索、吉兩國失望

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▲▼美國國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）。（圖／美國國務院亞太事務局推特）

▲美國國務院亞太副助卿孫曉雅即將訪台。（圖／美國國務院亞太事務局推特）

記者錢玉紘／綜合報導

台灣近日邦交國交連被奪，引起美國的關注，在昨日參議院外交委員會通過《台北法案》之後，26日的聽證會上，國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）也宣布相在兩周內以國務院資深APEC官員身份訪問台灣，與台灣相關人員商議APEC事務。

《中央社》報導，在25日參議院的聽證會之後，當地時間26日，眾議院外交委員會及自然資源委員會也舉辦了共同聽證會，探討美國要如何維繫與太平洋島國的關係。聽證會中，美國共和黨籍眾議員華格納（Ann Wagner）詢問孫曉雅，在索羅門群島和吉里巴斯的外交生變之後，是否有計劃依照去年3月生效的「台灣旅行法」訪問台灣，以展現美方對台支持。

孫曉雅則表示，她兩週內將以國務院資深APEC官員身份訪問台灣，與台灣方面人員商議APEC相關事務，但她沒有透露其他訪台行程細節。華格納則回應，對對孫曉雅訪台計劃表示十分滿意，「我們需要做強烈表態，不能讓中國霸凌我們區域好友與盟友。讓台灣了解其在貿易、價值方面的戰略重要性，以及我們對台灣的支持，是很重要的。」

眾議院台灣連線主席、民主黨籍議員康諾里（Gerry Connolly）立即同意華格納的發言。

孫曉雅表示，對於索、吉兩國政府決定轉而承認北京感到「非常失望」。她強調，台海現狀是讓區域能夠維持和平繁榮長達數十年的原因，「我們相信，因為希望中國能提供經濟好處或優惠貸款，而轉而承認北京的國家，到頭來只會失望而已。」

孫曉雅在5月接任國務院東亞暨太平洋事務局副助卿職位，負責澳洲、紐西蘭及太平洋島嶼事務，她同時也兼任資深APEC官員。孫曉雅是職業外交人員，曾在美國在台協會任職，也曾派駐中國、愛爾蘭、土耳其等國。

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