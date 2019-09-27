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徐國勇專訪／台灣居住權益提升　我們不輸歐美「要對國家有信心」

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內政部長徐國勇專訪系列四

◎採訪：陶本和、蔣婕妤
◎攝影：屠惠剛、黃軍瑋

文／蔣婕妤

「我們不會輸給歐美，要對自己國家有信心！」內政部長徐國勇談起政府力推的居住權益相關政策很有信心。從社會住宅開始做起，8年20萬戶的目標政府有信心辦到，另外再推讓年輕人大喊超有感的租屋補助，關於「住」的大小事，政府一件一件幫你設想周到。

徐國勇提到，總統蔡英文2016年就任後，有一項相當重要的政策，就是社會住宅。過去這種概念叫做國宅，政府賣給弱勢團體，賣了之後就不管了，因為無法妥善管理，最後淪為嫌惡設施，不僅自身房價跌，連帶也影響到附近居民。

「蔡總統發現這個問題，改為社會住宅，只租不賣。」徐國勇說，蔡政府上任後，力推新式社會住宅，目標設定20萬，為什麼是這個數字？他解釋，先進國家社會住宅大約達到百分之五，提供給弱勢或年輕人，台灣大約有八百萬戶人口，百分之五大約等於40萬戶，不過因為過去沒有基礎，幾乎從0開始的作業，先以一半的20萬戶為目標。

▼徐國勇表示，對蔡政府社會住宅政見有把握。（圖／記者屠惠剛攝）

▼徐國勇表示，對蔡政府社會住宅政見有把握。（圖／記者屠惠剛攝）

目標20萬戶的社會住宅，徐國勇指出，108年底興建已達3.5萬戶，第二階段8萬戶土地盤點中，要從六都擴及各縣市，8年20萬戶有信心如期達成。除了政府興建，為了活化現有空屋，政府同時也採包租代管方式雙軌進行，6月底已達4,522戶，其有6成是弱勢家庭，第二期陸續啟動中。

針對「包租代管」，徐國勇解釋，要出租房子的人，透過把房子交給代管公司，進一步解決管不起、管不到、管不了的種種租屋問題，雖然交由代管公司出裡需要一筆花費，不過，政府藉由減稅措施，減輕租屋者困難。如此一來，解決租屋市場問題，也提供給承租的民眾更好的居住品質。

徐國勇分享，有年輕朋友某次見面時開心跟他提到，自己用一個月九千多的租金，成功抽到健康國宅的名額，兩房兩廳，如果再找個同事分租，等於一個人一個月只要四千多元，旁邊一出去就是夜市，走路到捷運還只要兩分鐘。

社會住宅人人想搶，不過，最後能抽中的還是名額有限。「社會住宅一直蓋，不過總要時間，年輕人如果等不及，沒關係，我們給你補助」。徐國勇介紹，政府加強照顧弱勢，107年住宅補貼7.2萬戶創新高。108年租金補貼則擴及單身青年、新婚夫妻及育有未成年子女家庭，共2.4萬戶，每月補貼最高5千元，就是要幫助年輕人敢婚、敢生，面面俱到地替人民打造安居樂業的生活。

►徐國勇做了哪些事？一分鐘一次看：

▲▼內政部長徐國勇施政一次看。（圖／記者陶本和攝）

▼蔡政府社會住宅目標八年20萬戶。（圖／內政部提供）

▼蔡政府社會住宅目標八年20萬戶。（圖／內政部提供）

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