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韓國瑜太恐怖！黃創夏曝軍公教「含淚投票2.0」給最痛恨的蔡英文

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▲▼資深媒體人黃創夏指出，軍公教出現新的投票行為「含淚投票2.0」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲資深媒體人黃創夏指出，軍公教出現新的投票行為「含淚投票2.0」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

記者林彥臣／綜合報導

2020總統大選將出現過去所沒有的投票行為「含淚投票2.0」，資深媒體人黃創夏在新聞節目《關鍵時刻》表示，因為韓國瑜太恐怖，所以軍公教將出現前所未有的投票行為「含淚投票2.0」，也就是寧願投票給他們最痛恨的蔡英文。

主持人劉寶傑指出，韓國瑜的民調來到「死線保衛戰」的25.9%，因為當年洪秀柱就是因為民調跌破25%，才啟動換住風暴，現在很多藍軍講，「不會啦，他已經到底了，他只會往上，不會在往下掉了啦」。

黃創夏指出，「其實還換往下掉」小英開始在農田水利會慢慢地擴展、慢慢的增加，可是韓國瑜這邊最恐怖的是，除了韓粉之外真正的鐵桿部隊開始轉身離去。

黃創夏說，這個死亡線是什麼，就是軍公教跑了！軍公教對蔡英文還是生氣，可是含淚投票，變成另一種新的投票行為，過去國民黨認為認為軍公教一定含淚投票，在怎麼樣也會投給韓國瑜，但是沒有蔡英文拿的軍公教選票比韓國瑜還要多。

▲蔡英文總統出席世界台商聯合總會年會開幕典禮上，鼓勵台商回流投資台灣。（圖／記者沈繼昌攝）

▲黃創夏指出，所謂的「含淚投票2.0」，就是寧可投給最痛恨的蔡英文。（圖／記者沈繼昌攝）

黃創夏引述林濁水的說法，在7月的民調發現，軍公教願意投給蔡英文的只有27%，但韓國瑜只有24%，林濁水在最新的TVBS的民調發現，軍公教投票意願，蔡英文44%，韓國瑜42%，「他們多恨蔡英文」。

黃創夏特別解釋，軍公教願意投票給蔡英文，所以大家才說「含淚投票2.0」，過去是投票給自己的陣營，現在是「我還是很氣蔡英文，可是韓國瑜太恐怖了！」不是只有柯文哲想到韓國瑜當總統要吃安眠藥，是大家都很害怕。

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