專訪／清晨4點到半夜12點...「勁量電池」徐國勇不喊累：想跟人民一條心

內政部長徐國勇專訪系列一

◎採訪：陶本和、蔣婕妤

◎攝影：屠惠剛、黃軍瑋

文／蔣婕妤

「公務員工作真的是戰戰兢兢，當你深刻了解他們的辛苦，你就會想跟他們站在一起。」內政部長徐國勇上任一年多，配合蔡政府「接地氣」風格推動多項有感政策。如果有機會在街上巧遇部長，個性就像鄰居爸爸、話匣子一開就停不來的部長讓人更有感。但你不知道的是，精力十足的部長一天工時長達20小時。為什麼要這麼拚？他說，因為感受到同仁的熱情，想要一起努力。

「有一次我到馬祖消防局，局長跟我說，一輩子沒有部長來過，我是第一個去看他的。」徐國勇的部長日常就是全台跑透透，其中當然包含離島。那次踏上馬祖的土地，因為親身接觸，他知道當地的每個小島上面，通常只有兩個消防員，火警發生，兩個人一人一部車衝去現場，要拉封鎖線還要救火，真的很辛苦，「我去看他們，了解他們的困難，一句『加油』他們就很感動，我也很感動。」

每次與員警、消防同仁接觸，因為他們的熱誠而替自己充飽電，徐國勇說，了解基層同仁需要什麼，身為部長的要盡量去滿足。他再以空勤總隊舉例，那些要飛的時間，其實是一般民航機「禁飛」的時刻，因為風雨交加氣候狀況極差，卻是最容易有民眾需要救援的時刻，飛行員的薪水比民航公司少了許多，靠的就是熱情，「當你深刻了解他們的辛苦就會想跟他們一條心。」

▼徐國勇透露，自己的工作熱忱來自工作同仁的熱情。（圖／記者屠惠剛攝）

徐國勇因為同仁工作的熱誠而獲得滿滿能量，幕僚看待部長，多了更多的佩服。貼身幕僚跟我們分享，徐國勇每天行程排得滿滿滿，不只要在內政部辦公，還要整個台灣從北跑到南，那些避免不了的車程呢？一點也不浪費，吃飯時間不用另外排，直接車上解決，還能順便開個會，就連偶爾身體狀況不佳，部長也堅持要把工作先做完，最後一刻才被逼著去看醫生，簡直就像一顆「勁量電池」。

對於「勁量電池」稱號，徐國勇笑稱沒這麼誇張，不過問起上下班時間卻更讓人吃驚。「我之前當發言人的時候，往往四點半就起床了。」一天的開始是輿情會報，偶爾會議也會讓次長參加，以便了解狀況，這時候他會進到辦公室，把前一天下班後送來的公文親自看過一遍，「我絕對不用蓋章，我親自簽名」。每一份公文都要親自看過，這代表部長對工作的負責與堅持。

除了辦公室人生，還有很多時候，徐國勇一早就出發跑行程。不只跑既定行程，徐國勇還有不少「意外之旅」，例如某次到台東與當地警員座談，出了警局，發現對面正好是警廣台東分台，於是，部長就這樣跑了進去，還現場直接錄了一段，專業表現讓主持人都看傻。徐國勇說，突然的造訪，其實可以給基層同仁最真實的打氣，也能看看他們的日常，哪些需要部長幫忙的，部長一定幫。

▼徐國勇在意與工作同仁一條心，部長的工作就是要盡力滿足大家的需求。（圖／內政部提供）

作為一個沒有官架子的內政部長，原來，徐國勇正好來自一個平凡的家庭。曾經當過老師、律師、議員、立委、發言人再到部長，他說，沒有任何一個工作是刻意安排，都是意外。當初因為家裡窮，原本決定不繼續升學要去當工人，卻因為當年公車票卡沒用完，一趟即興的公車之旅，正巧看到師專招生中，因為不用錢決定報考，也走上了老師人生。

公車跟徐國勇的人生很有緣，第一趟公車之旅讓徐國勇當上老師，第二趟，則讓他開始關心政治。當年在外島當兵，他某次回台灣休假，因為捨不得看電影，決定再來一次票價低廉的公車旅程，沒想到公車開著開著突然停駛，下了站，看到滿滿人群還有隨之而來的催淚彈，那天正好是美麗島事件。

徐國勇回想，看到理著平頭的警察和軍人攻擊民眾，畫面讓他好震撼，正值戒嚴年代，回到金門軍營一句話都不敢講，沒想到幾天後的報紙，出來的文字竟然是軍警打不還手、罵不還口，「我說胡扯，怎麼會說人叛亂，報紙上說人民叛亂，因為他們把呂秀蓮在車上講的『打拼』，直接以中文意思翻譯成要打、要拼，要推翻政府。」

美麗島事件讓徐國勇印象深刻，雖然當時還沒有從政想法，但直覺政府有問題。生活在那個被迫加入國民黨的年代，徐國勇也曾經擁有黨證，不過，一退伍回台灣他就把黨證給剪了。一開始只是支持好同學卓榮泰參選，最後卻被說服投入選舉，也開啟了他的政治人生。

從當年意外闖入抗議群眾的小國民，到今天當了內政部長，徐國勇說，其實自己想法很簡單，就是想做一個讓人民安居樂業的部長。除此之外，身為部長，他也向國人喊話，民主自由是台灣可貴資產，「台灣要珍惜我們的自由民主，這才是我們的靈魂」。

►徐國勇做了哪些事？一分鐘一次看：





▼徐國勇呼籲國人守護台灣的自由民主。（圖／記者屠惠剛攝）

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