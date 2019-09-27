濫權施壓烏克蘭？　吹哨人：白宮還想「封鎖談話紀錄」掩護川普

▲川普施壓烏克蘭疑雲，吹哨人指控他濫用總統權力謀取私利。（圖／路透）



記者王致凱／編譯

美國總統川普的「烏克蘭門」風波演變為彈劾風暴，在白宮公布電話紀錄簡要謄本後，聯邦眾議院情報委員會26日也公開吹哨人的舉報內容，指控川普濫用總統全力，白宮甚至試圖「封鎖」這通電話會談的文本，顯示白宮明白此事的嚴重性。

根據《紐約時報》（New York Times）報導，川普試圖施壓烏克蘭政府調查其2020競選對手拜登（Joe Biden）的消息曝光後，白宮官員驚慌失措地「封鎖」有關該場談話的各種文本紀錄，尤其是完整逐字稿。

吹哨人的身份是匿名的情報官員，他稱自己雖然沒有親眼目擊白宮官員的行為，但他從多名美國政府官員口中得知消息。他在舉報內容中說，白宮律師要求官員將該通電話的電子文本紀錄轉移到一個單獨系統中，該系統專門用來保存機密、敏感資訊。

白宮發言人葛莉珊（Stephanie Grisham）26日反駁吹哨人指控，將此事形容為「東拼西湊的新聞簡報，所指任何事都無不當之處。」葛莉珊強調，川普總統對於此次電話會談維持公開透明態度，「因為他沒有什麼好隱瞞的」。川普本人也堅稱，自己並沒有作出不當行為。

不過，吹哨人在舉報中提到，川普私人律師朱利安尼（Rudolph W. Giuliani）和美國法務部長巴爾（William Barr）都參與了對烏克蘭施壓，但巴爾在此事扮演何種角色目前還不清楚。

吹哨人還說，川普為了防止「政治敏感」紀錄外洩，特地將資料存入原本應用來保護「國安機密」的秘密資料庫中，且這種行為已經不是第一次。

報導指出，就在川普7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通電話的前幾天，他剛剛叫停了一項提供給烏克蘭的3.91億美元軍事援助。美國行政管理和預算局對此並不知情。

多名官員說，川普與澤倫斯基的後續會面或會談，取決於對方是否願意在拜登父子案的事情上「幫個忙」。吹哨人強調，「也就是說，川普試圖向烏克蘭領導人施壓，要求他採取特定行動，幫助自己在2020大選中連任。」

烏克蘭面臨俄羅斯的侵略威脅，因此不但是美國的重要合作伙伴，美國的軍援對烏克蘭而言也至關重要。

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▼代理情報總監馬奎爾（Joseph Maguire）赴國會作證。（圖／達志影像／美聯社）

