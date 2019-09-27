專訪／徐國勇鐵腕打擊「毒品」：整合六大單位溯源斷根！

內政部長徐國勇專訪系列二

◎採訪：陶本和、蔣婕妤

◎攝影：屠惠剛、黃軍瑋

文／陶本和

掌管「天下第一部」的內政部長徐國勇，自上任以來，首要任務著手蔡英文政府的「反毒政策」，至今已經有顯著的成效，從今年三月份第一波全面掃毒，破獲938件，抓到1200多人，法院裁定羈押的達到75％以上，已有效遏止毒品氾濫問題。

徐國勇說，警察任務中最重要的就是安居樂業，人民感覺上問題比較嚴重的必須要馬上解決，那就是毒品氾濫的問題，「我上任之前，在行政院擔任發言人，就知道歷任院長對毒品防制相當重視，所以成立新世紀策略，海關、海巡六大單位一起防毒」。

「以前各自為政，現在整合起來了！」徐國勇說，同時也要結合教育部來處理戒毒，他著重在根除，過去抓到毒品後就算了，現在不行，毒品從哪裡來，必須往上找，小盤、中盤、大盤，誰做的、誰製造的都要抓出來，走私的從哪裡走私，必須把毒品阻絕在境外。

「去年成效非常好！年輕人吸食毒品人口下降，第一次吸食也有下降。」徐國勇用相當自信的口吻說，配合衛福部、教育部戒毒，並從政府溯源斷根，來解決毒品的問題。

▼內政部長徐國勇接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者屠惠剛攝）



在成效方面，徐國勇說，107年下半年，查獲毒品2800多件，抓了3200多人，「我們強制驗尿，不驗的，法院來強制，到院率也高達85％以上，因為要來驗尿，所以不敢吸食，這個方式也讓初犯的人數一直降低」。

徐國勇表示，107年查獲1萬1965個初犯，比106年減少17％，這就是最好的例子，也有把握可以繼續；另一方面，也透過「民間力量」、第三方警政，在酒店、夜店依照法律規定，有通報的責任，業者必須去通報，否則也要處罰，如果多次不報就是放縱，好比高雄就有一家號稱七星級旅館，就直接撤照，讓它不得營業。

▼內政部長徐國勇。（圖／內政部提供）



在地方政府的配合上，徐國勇說，高雄七星級的這家旅館，就是前任高雄市長陳菊撤照的，這如果是警察機關單獨是沒有辦法做到的，必須要有地方政府的建設局、都發局，配合斷水斷電，中央地方一起來做。

徐國勇也坦言，有時候夜店有毒品，也不一定會配合辦案，去臨檢也掃蕩不到，但後來知道，都是等警察走了之後才秘密營業；因此，有一次北市中山分局是在凌晨4、5點臨檢。

徐國勇說，這時候北市府也相當配合，要求自來水公司、電力公司斷水斷電，並且撤銷執照，這些就是需要地方政府來配合；此外，把這間夜店關掉後，也不要再想短時間換人再開，這營業執照也都不會准的，種種作為就是希望達到最終的目標，「毒品斷根」！

►徐國勇做了哪些事？一分鐘一次看：





▼內政部長徐國勇接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者屠惠剛攝）



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